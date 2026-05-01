Un costume minimal nelle linee che abbraccia con morbidezza il corpo senza costrizioni: Calzedonia presenta la nuova linea Premium Fit



In fatto di costumi da bagno il mondo si divide in diverse categorie, oltre al #TeamBikini e al #TeamIntero ci sono altre due fazioni: chi ama stampe e dettagli che catturano l'attenzione e chi invece punta al minimalismo chic.

Se fate parte del secondo gruppo, abbiamo una bella notizia per voi, perché Calzedonia quest'estate ha dedicato un focus speciale proprio ai costumi basici, la Premium Fit.



Linee essenziali e palette elegante, questi bikini e interi hanno un plus specialissimo: valorizzano le forme e le diverse fisicità, grazie a una vestibilità impeccabile e un effetto "natural lifting" che sostiene.







Premium Fit nasce per rispondere alle diverse esigenze di vestibilità, con una costruzione attenta e a modelli versatili, pensati per adattarsi a fisicità e stili differenti. Una linea trasversale, che accontenta tutte grazie a un look minimale ed elegante che funziona sia in spiaggia che, volendo, anche fuori, mixati ad altri capi del guardaroba per il perfetto Summer look.



*** Costumi interi o bikini: la nostra selezione della settimana ***



Le varianti presenti sono innumerevoli: per i bikini slip a vita alta, con taglio brasiliano, culotte o con laccetti, top a fascia o con triangolo semplice o imbottito, push up; per gli interi il modello principe prevede spalline sottili e scollatura squadrata, sintesi perfetta di eleganza a comfort!

E la palette? Tre i colori: il classico e immancabile nero, terracotta e azzurro baby come nuance estive versatili e chic perfette da combinare con gli essentials della valigia del mare.

Per scoprire tutti i modelli della linea Premium Fit e scegliere il modello più adatta a voi e al vostro stile, che sia un bikini o un intero vi basterà fare un salto sul sito di Calzedonia







