Costumi da bagno: i bikini e i modelli interi più trendy dell’estate 2026
C’è chi aspetta pazientemente l’arrivo dell’estate e chi, invece, non sa proprio resistere alla tentazione e comincia ad acquistarli già al primo accenno di sole: voi da che parte state, avete già iniziato a fare una bella scorta di costumi di bagno?
Noi crediamo non sia mai troppo presto per iniziare a sognare l’estate!
Poco importa se la stagione estiva sembra ancora lontana: ora che le temperature sono decisamente più piacevoli, potremo approfittare del weekend per concederci qualche giorno in riva al mare, qualche momento di pausa fronte lago o un po’ di sano relax a bordo piscina.
E questo significa che avere a disposizione dei nuovi costumi da bagno da infilare all’occorrenza in valigia può rivelarsi senz’altro un’ottima idea.
Su cosa puntare durante la prossima sessione di shopping?
Costumi da bagno: i modelli da mettere in wishlist in vista dell’estate
I bikini più cool della stagione
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Se siete “team bikini” ma non sapete ancora bene su cosa orientarvi, sappiate che ultime tendenze in fatto di beachwear riusciranno a mettere tutte d’accordo. Due pezzi dai colori pastello, dalle stampe floreali o esaltati da ruches e volant per chi sogna un look da spiaggia femminile e romantico, bikini dai riflessi metallizzati, dai motivi animalier o tempestati di glitter per chi non vuole passare inosservata: in circolazione si trovano modelli per tutti gli stili e per tutti i gusti.
I costumi interi su cui mettere gli occhi quest’estate
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Ma non temete, anche la scelta di costumi interi, quest’anno più che mai, è a dir poco ampia e variegata. Con i classici modelli a tinta unita non si sbaglia mai, ma quest'estate potrete contare anche su proposte più sensuali, con tagli cut-out posizionati in punti strategici della silhouette. Accanto a loro, anche costumi esaltati da applicazioni floreali, con una fila di bottoncini colorati, con piccoli nodi o cinture che segnano il punto vita. Pronte ad aggiornare la vostra shopping list?
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