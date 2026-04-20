Si avvicina l’estate, scatta la ricerca di nuovi costumi da bagno da sfoggiare all season long. Ecco i più belli da mettere subito in wishlist.



C’è chi aspetta pazientemente l’arrivo dell’estate e chi, invece, non sa proprio resistere alla tentazione e comincia ad acquistarli già al primo accenno di sole: voi da che parte state, avete già iniziato a fare una bella scorta di costumi di bagno?



Noi crediamo non sia mai troppo presto per iniziare a sognare l’estate!



Poco importa se la stagione estiva sembra ancora lontana: ora che le temperature sono decisamente più piacevoli, potremo approfittare del weekend per concederci qualche giorno in riva al mare, qualche momento di pausa fronte lago o un po’ di sano relax a bordo piscina.



E questo significa che avere a disposizione dei nuovi costumi da bagno da infilare all’occorrenza in valigia può rivelarsi senz’altro un’ottima idea.



Su cosa puntare durante la prossima sessione di shopping?

Costumi da bagno: i modelli da mettere in wishlist in vista dell’estate

I bikini più cool della stagione OSÉREE Due pezzi a triangolo tempestato di glitter

Credits: oseree.com

YAMAMAY Bikini a triangolo dai motivi animalier

Credits: yamamay.com



MC2 SAINT BARTH Bikini a righe in tessuto effetto spugna

Credits: it.mc2saintbarth.com

SOEUR Bikini a triangolo con slip con i laccetti

Credits: courtesy of press office

MISS BIKINI Due pezzi con triangolo e slip con i laccetti con dettagli in crochet

Credits: courtesy of press office

MARC O’POLO Bikini bicolor con reggiseno con ferretto

Credits: courtesy of press office

ALL DAY LONG Bikini a fascia dai riflessi metallizzati

Credits: alldaylong.it

NORT BEACHWEAR Bikini bianco con lacci da annodare in vita

Credits: courtesy of press office



CALZEDONIA Due pezzi con drappeggio e dettaglio metallizzato

Credits: calzedonia.com

ZARA Bikini a triangolo con slip sgambato

Credits: zara.com

H&M Bikini con top con volant e slip a vita alta

Credits: 2.hm.com

GOLDEN POINT Due pezzi a triangolo a stampa floreale

Credits: goldenpoint.com

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Se siete “team bikini” ma non sapete ancora bene su cosa orientarvi, sappiate che ultime tendenze in fatto di beachwear riusciranno a mettere tutte d’accordo. Due pezzi dai colori pastello, dalle stampe floreali o esaltati da ruches e volant per chi sogna un look da spiaggia femminile e romantico, bikini dai riflessi metallizzati, dai motivi animalier o tempestati di glitter per chi non vuole passare inosservata: in circolazione si trovano modelli per tutti gli stili e per tutti i gusti.

I costumi interi su cui mettere gli occhi quest’estate MARIA DE LA ORDEN Costume intero con i bottoni

Credits: mariadelaorden.com



MAX ZARA STERCK Costume nero con tagli cut-out

Credits: courtesy of press office

OYSHO Costume intero a pois

Credits: oysho.com

UNDERCOLORS OF BENETTON Costume intero con applicazione floreale

Credits: it.benetton.com

TRIUMPH Costume intero con le coppe imbottite

Credits: it.triumph.com



SOULDAZE Costume intero con tagli cut-out

Credits: courtesy of press office

LA REVÊCHE Costume dal design essenziale con applicazioni floreali sulle spalline

Credits: courtesy of press office

HUNZA G Costume intero effetto spugna

Credits: mytheresa.com

MARYAN MEHLHORN Costume intero con cintura in vita

Credits: maryanmehlhorn.com

PIERRE MANTOUX Costume stampato con nodo sul décolletè

Credits: courtesy of press office

TEZENIS Costume intero rosso a triangolo

Credits: tezenis.com

ZIMMERMANN Costume intero a stampa floreale

Credits: courtesy of press office

SÉZANE Costume intero a stampa floreale

Credits: courtesy of press office

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Ma non temete, anche la scelta di costumi interi, quest’anno più che mai, è a dir poco ampia e variegata. Con i classici modelli a tinta unita non si sbaglia mai, ma quest'estate potrete contare anche su proposte più sensuali, con tagli cut-out posizionati in punti strategici della silhouette. Accanto a loro, anche costumi esaltati da applicazioni floreali, con una fila di bottoncini colorati, con piccoli nodi o cinture che segnano il punto vita. Pronte ad aggiornare la vostra shopping list?