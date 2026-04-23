Cosa infilare nella valigia per i primi weekend al mare? Dalla camicia in lino al costume: ecco gli indispensabili da non dimenticare a casa.

È vero, l’estate è ancora lontana e dobbiamo ancora pazientare un pochino prima di poterci finalmente godere le nostre meritate ferie.

Ma ora che la primavera è entrata nel vivo, possiamo lasciarci definitivamente alle spalle le giornate grigie e piovose, e approfittare del sole e delle temperature più alte per organizzare i primi fine settimana in riva al mare.

Del resto, non c’è proprio di meglio di un paio di giorni sulla spiaggia, per staccare completamente la spina e prendersi una pausa dalla solita routine!

L’unica nota dolente? Dover preparare i bagagli e selezionare con cura i capi e gli accessori da mettere nella valigia per i weekend al mare in modo da non dover lasciare a casa lo stile.

Ma per fortuna basta riorganizzare un attimo le idee e scegliere i pezzi giusti per riuscire a creare dei look comodi e stilosi quanto basta anche fuori città.

La prima cosa da fare è scegliere una nuova borsa per la spiaggia, in cui infilare, oltre alla crema solare, un costume da bagno, un paio di occhiali da sole, un foulard da annodare sulla testa o un cappello: tutti capi e accessori indispensabili per affrontare al meglio una giornata sul bagnasciuga.

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Per il giorno, via libera a t-shirt e shorts, da portare con ai piedi dei sandali flat e con qualche collana con le perline colorate.

E non dimenticate anche dei pezzi più versatili, come una camicia in lino, uno chemisier fresco e leggero, dei pantaloni a righe, delle espadrillas con la zeppa o una gonna midi ricamata: possono rivelarsi molto utili anche per dar vita a mise più femminili e ricercate, da sfoggiare anche di sera, lontano dalla spiaggia.

Ma ecco nel dettaglio i must-have da portare al mare con voi.

I capi e gli accessori da infilare nella valigia per i weekend al mare

LANAPO T-shirt bianca con le scritte

Credits: lanapo.it

MARIA DE LA ORDEN Pantaloni ampi a righe

Credits: mariadelaorden.com

ZARA Sandali in pelle con doppia fascia

Credits: zara.com

STEFANEL Cappello a cloche multicolor

Credits: stefanel.com

UNIQLO Chemisier a righe della speciale collezione realizzata in collaborazione con COMPTOIR DES COTONNIERS

Credits: uniqlo.com

FERRAGAMO Occhiali da sole con la montatura in acetato

Credits: courtesy of press office

PETIT BATEAU Marinière a righe in cotone

Credits: petit-bateau.it

PARFOIS Borsa traforata con tracolla removibile

Credits: parfois.com

120% LINO Camicia bianca in puro lino

Credits: eu.120percento.com

MARELLA Foulard a stampa bandana

Credits: it.marella.com

CALZEDONIA Costume intero con le spalline sottili

Credits: calzedonia.com

COLLANINE COLORATE Collana con perline colorate e conchiglie

Credits: collaninecolorate.it

MANGO Shorts stampati in cotone

Credits: shop.mango.com

CALLE DEL MAR Camicia a maniche corte con ricami floreali

Credits: courtesy of press office

RESERVED Gonna midi con motivi ricamati

Credits: reserved.com

UNISA Espadrillas con la zeppa

Credits: unisa-europa.com