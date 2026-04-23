Weekend al mare: gli essenziali da mettere in valigia
È vero, l’estate è ancora lontana e dobbiamo ancora pazientare un pochino prima di poterci finalmente godere le nostre meritate ferie.
Ma ora che la primavera è entrata nel vivo, possiamo lasciarci definitivamente alle spalle le giornate grigie e piovose, e approfittare del sole e delle temperature più alte per organizzare i primi fine settimana in riva al mare.
Del resto, non c’è proprio di meglio di un paio di giorni sulla spiaggia, per staccare completamente la spina e prendersi una pausa dalla solita routine!
L’unica nota dolente? Dover preparare i bagagli e selezionare con cura i capi e gli accessori da mettere nella valigia per i weekend al mare in modo da non dover lasciare a casa lo stile.
Ma per fortuna basta riorganizzare un attimo le idee e scegliere i pezzi giusti per riuscire a creare dei look comodi e stilosi quanto basta anche fuori città.
La prima cosa da fare è scegliere una nuova borsa per la spiaggia, in cui infilare, oltre alla crema solare, un costume da bagno, un paio di occhiali da sole, un foulard da annodare sulla testa o un cappello: tutti capi e accessori indispensabili per affrontare al meglio una giornata sul bagnasciuga.
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Per il giorno, via libera a t-shirt e shorts, da portare con ai piedi dei sandali flat e con qualche collana con le perline colorate.
E non dimenticate anche dei pezzi più versatili, come una camicia in lino, uno chemisier fresco e leggero, dei pantaloni a righe, delle espadrillas con la zeppa o una gonna midi ricamata: possono rivelarsi molto utili anche per dar vita a mise più femminili e ricercate, da sfoggiare anche di sera, lontano dalla spiaggia.
Ma ecco nel dettaglio i must-have da portare al mare con voi.
I capi e gli accessori da infilare nella valigia per i weekend al mare
LANAPO T-shirt bianca con le scritte
Credits: lanapo.it
MARIA DE LA ORDEN Pantaloni ampi a righe
Credits: mariadelaorden.com
ZARA Sandali in pelle con doppia fascia
Credits: zara.com
STEFANEL Cappello a cloche multicolor
Credits: stefanel.com
UNIQLO Chemisier a righe della speciale collezione realizzata in collaborazione con COMPTOIR DES COTONNIERS
Credits: uniqlo.com
FERRAGAMO Occhiali da sole con la montatura in acetato
Credits: courtesy of press office
PETIT BATEAU Marinière a righe in cotone
Credits: petit-bateau.it
PARFOIS Borsa traforata con tracolla removibile
Credits: parfois.com
120% LINO Camicia bianca in puro lino
Credits: eu.120percento.com
MARELLA Foulard a stampa bandana
Credits: it.marella.com
CALZEDONIA Costume intero con le spalline sottili
Credits: calzedonia.com
COLLANINE COLORATE Collana con perline colorate e conchiglie
Credits: collaninecolorate.it
MANGO Shorts stampati in cotone
Credits: shop.mango.com
CALLE DEL MAR Camicia a maniche corte con ricami floreali
Credits: courtesy of press office
RESERVED Gonna midi con motivi ricamati
Credits: reserved.com
UNISA Espadrillas con la zeppa
Credits: unisa-europa.com
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