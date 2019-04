Arriva il catalogo dei costumi Calzedonia per l'estate 2019! E noi non vediamo l'ora di indossarli tutti!



Effetto "crinkle", neon, new minimal... sono solo tre delle grandi tendenze della collezione costumi di Calzedonia per l'estate 2019.

Un'estate che non si fa mancare nulla: dai classici due pezzi, ai bikini con laccetti, fino agli interi chic.

I trend di stagione? Vi sveliamo con le immagini della campagna PE 2019 i più cool da sfoggiare quesat'estate.





Costumi Calzedonia 2019: Effetto "crinkle"

Novità per l’estate è il nuovo tessuto arricciato.Morbido e compatto, ha un effetto apparentemente goffrato che crea un motivo ondulato. In 5 differenti colori ispirati al mood 80s e 90s: arancia vitaminica, turchese, viola, e i più tradizionali rosso e nero.

Tagli minimal, cinturini sottili di tessuto liscio e un profondo scollo sulla schiena per ottenere un’abbronzatura migliore, è già un must da segnare in wishlist!









Costumi Calzedonia 2019: New Minimal

Forme semplici e lineari enfatizzate da dettagli unici come tagli inaspettati, anelli dorati, nodi e materiali basici che arricchiscono i bikini.

La collezione viene impreziosita da tessuti glitterati e lucidi che hanno un finish tridimensionale come il tessuto a coste, tricot e quello arricciato.

I modelli da segnarsi sono quelli a fascia dritta con le spalline larghe e rimovibili, oltre al ritorno del reggiseno a balconcino con il ferretto che rimanda al mondo della lingerie.

Per gli slip, mood vintage per quelli a vita alta, che saranno di nuovo il successo della stagione, oltre all' ormai amatissima "brasiliana".





Costumi Calzedonia 2019: Neon

Direttamente dagli anni 80 tornano i colori neon: sgargianti e flashy, sono perfetti se declinati su modelli dal mood sportivo.





Costumi Calzedonia 2019: Balconette

Il nuovo balconcino con ferretto: taglio differente e ribassato per rendere il modello confortevole.

Il nuovo reggiseno non è imbottito ma, grazie al ferretto, assicura il massimo supporto, le spalline sono regolabili e possono essere legate dietro la schiena con un fiocco.





Ma i trend non finiscono certo qui: righe effetto vintage, animalier declinato nei colori pop, romantici volant, nel catalogo dei Costumi Calzedonia 2019 le possibilità di vivere la bella stagione all'insegna dello stile sono infinite!

Curiose di scoprire tutti i modelli Calzedonia 2019? Scoprite le immagini della campagna che vede protagoniste le favolose top model Ophelie Guillermand, Cindy Bruna, Abby Champion e Barbara Palvin e tenetevi pronte a scegliere il vostro (anzi, i vostri modelli) Calzedonia per l'estate 2019!