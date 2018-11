Una collezione molto "sparkling", frutto della collaborazione tra il marchio storico di sneakers e l'influencer più famosa del web.



Prendete una delle sneakers più iconiche e amate di sempre e "spolveratela" con un abbondante tocco glitter, aggiungete qualche patch "funny" e avrete la collezione più scintillante e cool di stagione!

Di cosa stiamo parlando? Semplice, della Converse x Chiara Ferragni capsule, giusto in tempo per le festività natalizie (ok, manca ancora più di un mesetto ma il tempo vola)!









Fantasiose, audaci e divertenti, le sneaker sono per la prima volta disponibili in due pack diversi, entrambi reinterpretati da Chiara.



L'inconfondibile Chuck Taylor in versione "platform" e con la tomaia dal finish glitter, Silver sia alta che bassa, Black per quella bassa. Fa capolino, l’occhio oversize stilizzato, firma della collezione di Chiara, di fronte al logo Converse.







Il secondo pack è invece realizzato su una Chuck 70, reinventata metà in canvas e metà in glitter iridescenti e con la patch removibile con l’emblematico logo con l'occhietto: la palette è declinata sul Purple, Tan, Denim Blue e Black.







La limited edition Converse x Chiara Ferragni sarà disponibile dall’8 Novembre presso gli store AW Lab, su AW_Lab.com, i CF Flagship store, ChiaraFerragni.com e Converse.com.