Al via il nuovo progetto digital di Calzedonia per la PE 2019. Protagonista, ancora una volta, la brand ambassador Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si riconferma brand ambassador e volto di Calzedonia nella nuova campagna social lanciata dal brand.

Un progetto digital esclusivo che promuove la versatilità e la praticità dei collant, sia dei modelli basic che di quelli moda, attraverso una serie di scatti e video digital oriented dal tono fresco e smart.

Proprio in linea con i codici del linguaggio utilizzato sui social media.

Nella campagna Chiara racconta una sua giornata tipo, presa tra i suoi mille impegni di lavoro ma anche negli attimi di relax e nel tempo libero.

In entrambi i casi però l'imprenditrice digitale non ha dubbi e sui suoi look preferiti indossa solo collant Calzedonia.