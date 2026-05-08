Il progetto beauty di Harper Beckham nato da un PowerPoint

Ed è proprio da qui che sarebbe nata l’idea di Harper Beckham. Secondo quanto raccontato dalla madre, la quattordicenne avrebbe preparato addirittura una presentazione PowerPoint per proporre la sua idea di business: una linea skincare dedicata alle ragazze con pelle acneica.

«Mi ha detto: “Voglio creare un brand perché so cosa vorrei trovare e non riesco a trovarlo. Non voglio che altre persone passino quello che ho passato io”», ha spiegato Victoria.

L’idea, almeno per ora, è ancora agli inizi. La ragazza è infatti concentrata sulla scuola, ma la mamma non sembra avere dubbi sul fatto che il progetto possa diventare realtà. «Questa è la sua passione. È quello che vuole fare» ha detto.

Del resto, crescere nella famiglia Beckham significa anche avere familiarità con creatività, moda e imprenditoria. E in un momento storico in cui la Gen Z trasforma skincare e beauty in strumenti di espressione personale, il progetto di Harper Beckham sembra inserirsi perfettamente nello spirito del tempo. Non più prodotti pensati solo per apparire perfette, ma formule che nascono da esigenze reali, esperienze personali e attenzione alla pelle giovane.

Per il momento non ci sono date ufficiali né annunci concreti, ma una cosa è certa: Harper Beckham sembra avere già la mentalità di una piccola imprenditrice.