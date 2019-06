Dal 1 al 7 luglio in Galleria Vittorio Emanuele a Milano si potrà scoprire il nuovo orologio della maison francese



L’attesissimo nuovo arrivato in casa Chanel è l’orologio J12 e finalmente lo si potrà scoprire a Milano.

Dal 1 al 7 luglio in Galleria Vittorio Emanuele, infatti, il pubblico potrà dare uno sguardo all'orologio da polso del celebre marchio francese, disponibile nella colorazione nera oppure bianca.







Con un bracciale in ceramica altamente resistente dotato di tripla chiusura pieghevole in acciaio, un quadrante laccato di nero o di bianco (a seconda della nuance prescelta) e una corona avvitata in acciaio con cabochon in ceramica, il design di questo gioiello da polso non tradisce lo charme tipico della maison.





Anche la tecnologia racchiusa all’interno di questo orologio è high-tech, degna dell’haute-couture a cui si abbina: con un calibro 12.1, un movimento meccanico di manifattura, un cronometro certificato dallo Swiss Official Chronometer Testing Institute, un’autonomia di funzionamento di circa 70 ore e una garanzia di impermeabilità fino a 200 metri di profondità, il J12 di Chanel unisce in sé performance ed estetica.

Platina e ponti in bronzo rodiato, finiture satinate lineari, angoli lucidati al diamante, massa oscillante in tungsteno con cuscinetti a sfera, finiture satinate e sabbiate e un bilanciere a inerzia variabile con sistema antiurto fanno di questo orologio un vero gioiello di tecnologia e design.