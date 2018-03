Tre cortometraggi per tre versioni dell'orologio firmato dalla maison della doppia C che attinge al mondo maschile e al passato, interpretato da un'icona parigina di stile.



Caroline De Maigret esce allo scoperto con il suo Boy-Friend o per dirla tutta con i suoi tre Boy-Friend: Skeleton, Tweed e Alligator. Ognuno protagonista di un video al suo fianco, o meglio al suo polso.

I soggetti in questione non sono, però, dei fascinosi fidanzati: il loro cuore fa 'tic-toc' e sono firmati Chanel. Che siano orologi? Risposta esatta!

Il Boy-Friend in tre versioni sfoggiato nei cortometraggi dall'icona di stile parigina ha la forma ottagonale in richiamo all'iconico Premiére - realizzato in tributo al flacone del N°5 e a Place Vendôme - ma con note maschili. E uno stile classico ma contemporaneo.





La linea è sobria e al contempo forte. L'ispirazione androgina porta in sè l'arte di giocare con il guardaroba maschile che tanto fu cara a Mademoiselle Coco. Il nome stesso è un enigma che non esita a stravolgere i codici classici dell'orologeria femminile.

La sua estetica sofisticata lo rende l'accessorio perfetto per una donna di classe, dall'eleganza parisienne, proprio come Caroline che indossa il Boy-Friend con cinturino in alligatore nero, con motivo a tweed e lo Scheletrato con Calibro 3.

Guardate i video. Qual è il vostro preferito?





How to take advantage of the situation with your BOY·FRIEND

How to have the last word with your BOY·FRIEND

How to have fun with your BOY·FRIEND at night