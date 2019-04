Cambia tutto per non cambiare in nulla: il modello J12 della maison francese svela tutta la sua perfezione nella nuova edizione 2019.



"Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi". La frase, celeberrima, viene pronunciata dal giovane Tancredi tra le pagine de "Il Gattopardo", il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Una citazione di un grande classico che sembra scritta per raccontare il modello iconico di Chanel, il J12, presentato a Baselword lo scorso mese.

All'alba del suo 20° anniversario, il J12 si trasforma senza perdere la sua vera essenza: in fondo, un'icona non cambia, si adatta al tempo che passa, lo cattura e lo comprende.



Senza tempo, sportivo, tutto nero, così lo immaginò nel 2000 Jacques Helleu, direttore artistico della Maison, unendo due degli universi che più amava: l'automobile e la vela. Ed è proprio dalla silhouette dei velieri dell'America's Cup che questo orologio prende il nome.

In ceramica, dopo la versione "black", arriva nel 2003 il suo "contraltare" in bianco.









Vent'anni dopo, Arnaud Chastaingt, direttore dello Studio Creativo dell'Orologeria CHANEL, ha ideato il restyling del J12 senza toccare l'identità che ha creato il suo mito e il suo successo.

Così la lunetta viene assottigliata per aumentare l'apertura del quadrante, il design dei suoi numeri e degli indici è ridisegnato. Allo stesso modo lo spessore della corona è stato ridotto di un terzo come il cabochon di ceramica che la adorna.



Al centro del quadrante sono stati aggiunti degli indicatori al chemin de fer interno che, a sua volta, è stato ridisegnato.

Per ancorare pienamente il J12 ai codici della Maison, le menzioni AUTOMATICO e SWISS MADE sono ora scritte con il carattere CHANEL; SWISS MADE è stato integrato sul réhaut e non più sul quadrante.









Chanel presenta il nuovo J12

Accanto alle versioni in ceramica e acciaio, in nero e bianco, Chanel ha presentato alla fiera di Basilea, oltre al J12 Phantom due edizioni speciali: una limitatissima in 20 pezzi con 1476 diamanati di taglio diverso - brillanti e baguette - (per un totale di 19,27 carati) e il pezzo unico in oro bianco 18 carati e impreziosito da 794 diamanti per 44,26 carati.