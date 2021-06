È la cantante belga Angèle il volto della campagna pubblicitaria scattata da Oliver Hadlee Pearch per Chanel

Già ambasciatrice della Maison, la cantante e artista belga Angèle è il volto della nuova campagna pubblicitaria “Coco Beach 2021” di Chanel.

"Questa collezione mi rappresenta alla perfezione: celebra un'allure libera e casual e esprime la ‘joie de vivre’. Per me niente è più importante che sentirmi a mio agio. Trattandosi di una collezione estiva, ti fa fantasticare, vorresti già essere in vacanza", ha detto Angèle durante lo shooting.

Un match perfetto quello tra questa star della musica e lo spirito della nuova collezione Chanel "Coco Beach".

Creata nel 2018 da Karl Lagerfeld e reinventata oggi da Virginie Viard, questa linea ready-to-wear per l'estate rievoca le località costiere preferite da Gabrielle Chanel, il suo amore per il mare, la spiaggia, il sole e la vita all’aria aperta.



La collezione Chanel Coco Beach 2021 sarà presentata in anteprima nelle boutique temporary di Saint-Tropez e sull'isola di Jeju in Corea del Sud, prima di essere disponibile da metà giugno in una selezione speciale di boutique Chanel in giro per il mondo, come quella "effimera" di Capri che ha riaperto i battenti proprio a fine aprile.