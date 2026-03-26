Grazia.it vi svela in esclusiva gli scatti del behind the scenes della campagna che sta facendo impazzire la Rete





In questi giorni non si parla d'altro o quasi: se siete fashion addicted ve ne sarete accorti e accorte, in Rete la nuovissima campagna per la bag CHANEL 25 è ovunque! Complice un video, geniale, che ha visto coinvolti oltre la testimonial e ambassador della maison, Margot Robbie, il regista Michel Gondry e la popstar di fama mondiale Kylie Minogue.

Su Grazia.it ve l'avevamo raccontata, mostrandovi gli scatti e il video di campagna che riprende quello, ormai celebre, di "Come into my world", hit di Kylie Minogue lanciata nel 2001. Un vero pezzo di storia della musica e della cultura pop, amatissima, e che già all'epoca ebbe un grandissimo successo grazie al concept e alla regia del regista Michel Gondry che "moltiplicò" in diverse scene e situazioni la popstar australiana.

*** La nuova campagna per la CHANEL 25 con Margot Robbie e Kylie Minogue ***

Oggi quell'ispirazione fa il suo trionfale "come back" nel video della campagna della Chanel 25, riprendendone l'idea, la colonna sonora e con un cameo speciale proprio di Kylie Minogue!

Grazia.it vi porta nel backstage della campagna, svelandovi in esclusiva alcuni scatti behind the scenes.

Vediamo Margot Robbie sul set mentre interpreta, per l'obiettivo del fotografo Craig McDean, la CHANEL 25, it bag del momento che rilegge i codici della maison: pelle trapuntata, catena intrecciata e la doppia C.

Eccoci poi trasportati sul set del video, dove troviamo, ricostruita in studio, la via parigina dove Margot vive la sua giornata in tutte le sue diverse "versioni" sempre accompagnata dalla fedele CHANEL 25 davanti alla macchina da presa di Gondry, regista di fama mondiale e di film di successo come "Se mi lasci ti cancello", che sul set scherza con lei e Kylie, special guest del video.

Un modo per rendere omaggio al passato, strizzando l'occhio alla "millenial nostalgia", ma che guarda al presente e che celebra l'eleganza e l'essenza della maison parigina con un twist contemporaneo e molto cool.

E che alimenta, ancora di più la "Chanel Mania" che sta dilagando in Rete e non solo dall'arrivo di Matthieu Blazy alla guida del brand.

Tutte le foto presenti sono courtesy Chanel Press Office