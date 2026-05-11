Le ultime analisi Arpa-Snpa per il 2026 disegnano la mappa del mare più pulito d’Italia, con percentuali record di acque eccellenti. Quali regioni e località entrano tra i posti da segnare subito per le vacanze estive?

Secondo i dati aggiornati delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, il mare più pulito d’Italia nel 2026 non è un miraggio da cartolina, ma qualcosa che potete misurare con percentuali, mappe e numeri molto concreti.

Le Arpa, coordinate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa), raccontano un Paese dove oltre il 95% delle acque di balneazione è in classe “eccellente” e meno dell’1% risulta “scarsa.

Tradotto: se state scegliendo dove fare il bagno quest’estate, siete in uno dei Paesi con l’acqua di mare più controllata e più pulita d’Europa. Ma alcune regioni sono vere fuoriclasse. Ecco dove l’acqua è davvero al top secondo i monitoraggi ufficiali.

Perché fidarsi dei numeri di Arpa

Le Arpa controllano le cosiddette “acque di balneazione”, cioè i tratti di mare dove si fa il bagno in modo regolare durante la stagione estiva. I campioni vengono prelevati più volte all’anno sempre negli stessi punti, con un protocollo standard definito a livello europeo.

Il cuore delle analisi sono due parametri microbiologici: la presenza di *Escherichia coli* e di enterococchi intestinali, indicatori di possibili contaminazioni di origine fecale. A questi si aggiungono misure fisiche e chimiche, come la trasparenza e l’assenza di sostanze inquinanti o fenomeni anomali.

Incrociando i dati degli ultimi quattro anni, ogni tratto di costa finisce in una delle quattro classi di qualità: “eccellente”, “buona”, “sufficiente”, “scarsa”. Solo la prima garantisce un’acqua stabile, pulita e sicura per la salute, non solo quel giorno ma in modo continuativo nel tempo.

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Italia 2026: una mappa del mare più pulito

Secondo le ultime sintesi del Snpa, lungo circa 5.300 chilometri di costa monitorata più del 95% rientra nella classe “eccellente” e solo una quota inferiore all’1% è “scarsa”. Il resto è “buono” o “sufficiente”. Non è un dettaglio: significa che, nella stragrande maggioranza dei casi, potete tuffarvi senza ansia.

Il mare più pulito d’Italia 2026, secondo Arpa, si individua guardando la percentuale di punti di balneazione classificati come eccellenti in ogni regione. Ed è qui che emergono le superstar: Sardegna e Calabria davanti a tutti, Puglia con un primato storico, Nord Adriatico e Lazio che stupiscono chi associa ancora automaticamente “acqua cristallina” solo al Sud.

Le regioni superstar: Sardegna, Calabria, Puglia e non solo

Sardegna: regina 2026

Nel 2026 la Sardegna guida la classifica Arpa con circa il 98% di punti di balneazione in classe “eccellente” su 664 controllati. I dati migliori arrivano dalla provincia di Sassari: Costa Smeralda, La Pelosa di Stintino, Porto Faro sono i simboli di un’acqua che, numero alla mano, è tra le più pulite d’Italia.

Qui trovate spesso fondali chiari, sabbia fine e trasparenze perfette per snorkeling e foto senza filtri.

Calabria: la sorpresa ormai stabile

Subito dietro c’è la Calabria, con circa il 97% di acque eccellenti su 649 punti monitorati. La Costa degli Dei, da Tropea a Capo Vaticano, fino a Roccella Ionica, è uno dei tratti più premiati. Scogliere bianche, mare turchese, e valori microbiologici costantemente bassissimi: un mix che rende il Tirreno calabrese una scelta solidissima se volete acqua pulitissima senza rinunciare a paesaggi spettacolari.

Puglia: il primato storico tra Salento e Gargano

In attesa dei dati definitivi Arpa 2026, la Puglia resta la regina del lungo periodo: tra 2020 e 2025 ha avuto il 99,7% della costa in classe “eccellente”, primato nazionale per cinque anni consecutivi secondo il Snpa.

Salento (Pescoluse, le “Maldive del Salento”, e Otranto) e Gargano sono le zone simbolo: lunghe spiagge sabbiose, acqua bassa e limpida, perfette per famiglie e per chi vuole fare chilometri di camminata in riva al mare senza mai uscire dall’acqua.

Veneto ed Emilia‑Romagna: l’Adriatico che non ti aspetti

Nel Nord, il Veneto conferma circa 163 acque eccellenti su 174 punti (circa il 93%). Jesolo, Caorle e Chioggia Sottomarina non sono solo sinonimo di stabilimenti e vita da spiaggia, ma anche di monitoraggi Arpa molto positivi.

Subito sotto, l’Emilia‑Romagna registra 82 acque “eccellenti”, 15 “buone” e solo una “sufficiente”: Rimini e Riccione dimostrano che l’Adriatico può essere pulito e divertente, con il plus di essere facilmente raggiungibile in auto e treno.

Lazio e le altre regioni virtuose

Anche il Lazio si attesta intorno al 93% di acque eccellenti. Tra Fiumicino, Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Nettuno e Santa Marinella, il litorale romano offre diversi tratti promossi a pieni voti da Arpa.

Friuli Venezia Giulia e Toscana, in attesa degli aggiornamenti completi 2026, negli ultimi anni hanno superato il 98% di acque eccellenti: un segnale di continuità che rende molto probabile una conferma anche per questa stagione.

Come scegliere (e verificare) il vostro tratto di mare perfetto

Le percentuali regionali sono utili, ma la scelta vera si gioca sul singolo tratto di costa. Per questo potete usare due strumenti pubblici e gratuiti:

- il Portale Acque del Ministero della Salute, dove cercare per regione, comune o nome della località e vedere la classe di qualità aggiornata, eventuali divieti temporanei e note su foci o porti;

- i siti delle Arpa regionali, che spesso offrono mappe interattive con i punti di campionamento e gli esiti dei controlli.

Un dettaglio importante: anche nelle regioni con il mare più pulito d’Italia, secondo Arpa, esistono piccoli tratti vicini a porti, scarichi o foci fluviali classificati come “scarsi” o soggetti a divieto di balneazione temporaneo. Controllare la mappa prima di prenotare l’hotel può evitare sorprese.

Infine, ricordate che i dati Arpa riguardano la qualità sanitaria dell’acqua, non i servizi turistici. Bandiera Blu e Cinque Vele premiano anche gestione dei rifiuti, piste ciclabili, porti turistici. Qui parliamo solo di quanto è pulita l’acqua in cui vi immergete. Il resto potete deciderlo voi, magari con un occhio al vostro stile di vacanza e un altro alle mappe Arpa aperte sul computer.