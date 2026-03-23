Michel Gondry dirige un cortometraggio pop e dinamico che rende omaggio alla cantante australiana e celebra la nuova iconica bag della Maison.





Sguardo audace, sorridente, Margot Robbie corre tra le strade di un quartiere parigino, ma ogni angolo nasconde una sorpresa: versioni diverse di sé stessa ma tutte con la stessa borsa al braccio, la CHANEL 25. È la nuova campagna della Maison, diretta dal genio creativo di Michel Gondry, che torna dietro la macchina da presa a 25 anni dall’iconico video di Kylie Minogue Come Into My World.

Il cortometraggio come ponte del tempo

Il cortometraggio è un gioco di rimandi tra passato e presente: Gondry riesce a catturare la magia del movimento, l’energia della città e l’incontro casuale con sé stessi. In un cameo che regala un sorriso di nostalgia, Kylie Minogue appare a una finestra, come omaggio alla sua carriera e al video che l’ha consacrata come icona pop globale.



Oltre al video, una serie di scatti firmati Craig McDean ritraggono Margot con indosso la CHANEL 25 insieme a look sofisticati e casual, dimostrando come la borsa si adatti a ogni sfaccettatura della donna moderna: elegante, dinamica e sempre in movimento. Ogni fotografia racconta infatti una storia diversa, proprio come ogni versione di Margot nel cortometraggio.

Credits: Courtesy of Press Office

Chanel 25: la nuova campagna reinterpreta i codici della Maison



La borsa CHANEL 25 reinterpreta i codici dei modelli più iconici della Maison: pelle trapuntata, catena intrecciata e la doppia C.

Questo modello, morbido e hobo-inspired, con due tasche signature e quattro misure, è disponibile in una ricca palette di colori, dal nero classico al burgundy profondo, dai toni pastello al denim, ecru e cammello e in materiali che spaziano dal calfskin liscio al canvas. La CHANEL 25 Mini, in particolare, diventa l’accessorio perfetto per ogni occasione, versatile ma con una personalità inconfondibile.

Credits: Courtesy of Press Office

Questo il significato della campagna: cambiare senza perdere mai la propria essenza, che può essere casual, sofisticata, nostalgica o moderna, ma sempre sé stessa. Con Margot Robbie e la CHANEL 25, Michel Gondry ci ricorda infatti che una borsa non è solo un accessorio ma un complice di personalità, pronto a seguire ogni passo della nostra vita.