Nasce un luogo in cui fashion, cucina e convivialità si fondono. È il CC Market di Milano, inaugurato da Fabio Bisogno del brand CLAN UPSTAIRS e dallo chef Carlo Cracco

A Milano è in arrivo il CC Market, uno spazio tridimensionale nel vero senso del termine: un luogo in cui le dimensioni culturali che più amiamo, ossia moda, food, lifestyle e convivio, si mescolano. Anzi: si “shakerano”, in un perfetto cocktail che inebria!

Nato dall’intuizione di due amici, è già sulla bocca di tutti. Sarà perché i due amici sono Fabio Bisogno e Carlo Cracco, rispettivamente l’anima del brand CLAN UPSTAIRS e uni degli chef più famosi d’Italia.

Animati dal desiderio di realizzare un progetto insieme per unire i loro mondi, hanno inaugurato il CC Market fondendo appunto moda e food, lifestyle e convivialità.

Si tratta di un format che racconta la realtà del food con Carlo e Camilla in Segheria e quella della moda con CLAN UPSTAIRS, mixando la loro contemporaneità ed eccellenza in una suggestiva location.

Domenica 11 ottobre, dalle ore 11.00 alle 20.00, ci sarà una giornata dedicata all’experience presso Carlo e Camilla in Segheria. Questo sarà lo scenario perfetto per ospitare la selezione di brand e co-lab uomo e donna della collezione FW20 presenti nel concept store CLAN UPSTAIRS, oltre alla private label recentemente lanciata.

CC Market prevede anche uno spazio per i bijoux di CA&LOU + un’area dedicata al design con le sedie ironiche e avanguardistiche de LOMBRELLO. Non manca un banco di prodotti agricoli tipici dell’azienda romagnola Vistamare di Rosa e Carlo.

Chi adora i bouquet e non solo quelli del buon vino, apprezzerà molto anche il corner con le creazioni floreali de Il Profumo dei Fiori.

Per tutta la giornata di domenica sarà presente un DJ set da chapeau però non solo l’udito sarà il senso più stuzzicato: il palato è massimo protagonista, trattandosi di un food project ad ampio spettro! Si potrà scegliere tra street food, sedersi per un pranzo domenicale oppure per la cena della Segheria (previa prenotazione, però, all'indirizzo hello@ carloecamillainsegheria.it).

“Siamo felici di collaborare insieme unendo le nostre migliori qualità. Crediamo che il CC Market sia un format vincente e che sia soprattutto un’occasione di condivisione, in un momento storico in cui c’è il forte desiderio di tornare alla tradizione e ai valori”, afferma Carlo Cracco.

E Fabio Bisogno di CLAN UPSTAIRS aggiunge: “Ci piacerebbe poi in futuro replicare il CC Market dando anche la possibilità di ospitare a rotazione più brand, anche emergenti, coerenti con il nostro concetto di lifestyle”.