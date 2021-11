Un film corale, che celebra l'amore universale e senza tempo, la diversità culturale e artistica, i valori alla base della vitalità della Maison Cartier

Dodici artisti, tutti amici della Maison Cartier. Un cast che comprende Ella Balinska, Mariacarla Boscono, Monica Bellucci, Khatia Buniatishvili, Lily Collins, Golshifteh Farahani, Mélanie Laurent, Troye Sivan, Willow Smith, Annabelle Wallis, Jackson Wang e Maisie Williams.

Insieme, nella condivisione di uno spirito di gioia e generosità, mostrano quanto sia importante poter contare sulla creatività e l'energia l'una dell'altra per essere più forti e autentici.



Girato tra Parigi, Los Angeles e Shanghai, Il nuovo film LOVE IS ALL di Cartier è una testimonianza della famiglia in tutte le sue forme.

Diretto dalla giovane regista e fotografa di moda britannica Charlotte Wales, nota per il suo approccio fresco, ponderato e spensierato, il cortometraggio riflette ciò che è importante per Cartier: la convinzione che la singolarità di ogni persona sia arricchita da quella degli altri e che queste connessioni rafforzino i talenti di ciascuno.



LOVE IS ALL è anche una scelta significativa di canzoni, una melodia pop composta negli anni '70 da Roger Glover e Ronnie James Dio: Everybody’s got to live together.

Vi mostriamo alcuni istanti del film.