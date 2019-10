Calzedonia conferma ancora una volta l’attrice come testimonial della campagna Legwear Autunno-Inverno 2019-20. Una “love story” che dura da 6 anni



Calzedonia conferma Julia Roberts come volto (e sorriso) del brand, nei panni di testimonial della nuova campagna.

Quella tra la star hollywoodiana e il marchio veronese di legwear e beachwear è una “storia d’amore” che dura ormai da 6 anni.

Il motivo di tanto feeling con la Roberts? Sta nell’amore che Calzedonia nutre per l'universo femminile.



Nel corso della sua carriera, infatti, la diva ha interpretato tutte le sfaccettature della femminilità, portando in scena donne molto differenti tra loro.

La sua straordinaria capacità interpretativa l’ha fatta calare in ruoli diversi ma tutti con lo stesso filo conduttore: essere donna a 360°!

A dirigere il nuovo spot c’è un altro nome che ama tantissimo Julia Roberts: Ago Panini, regista italiano d’eccezione che già aveva diretto l’attrice nello spot del 2014.



E con lei il colpo di fulmine è garantito.





A innamorarsene perdutamente c'è anche un’altra “prima donna” che partecipa allo spot: la splendida Verona!



La città natale e sede dell’headquarter del Gruppo Calzedonia ha ospitato con grande orgoglio parte delle riprese del nuovo commercial.

Insieme a Julia, lo store Calzedonia torna a essere protagonista della campagna.

Un ambiente familiare per la testimonial che nuovamente si ritrova in diversi negozi del marchio nel mondo e viene accolta dallo staff come una habituee affezionata, come tutte le clienti di questo brand la cui mission è mettere le donne a proprio agio. In primis con se stesse.



I must have della collezione Autunno-Inverno 2019-20 celebrano il pied de poule, intramontabile simbolo di stile che si conferma tra i pattern più di tendenza della nuova linea.

E l’evergreen collant pois, in chiave geometrica? Tranquille, non manca all’appello.

Così come il nuovo collant con cashemire caldo e confortevole si preannuncia il capo essenziale per l’inverno!

Oltre alla campagna televisiva, una serie di contenuti digital sveleranno con ironia i momenti divertenti del “dietro le quinte”.