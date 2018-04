Per presentare la sua prima special edition di costumi e capi da spiaggia, Calzedonia ha dato vita a uno show ricco di effetti speciali, tra bikini e costumi interi che strizzano l’occhio agli anni 80.





Per salutare l'estate 2018, Calzedonia ha organizzato uno show con cui ha presentato la sua prima Special Edition di costumi da bagno.



5 modelli di bikini e 3 di costumi interi sono stati i protagonisti assoluti dello spettacolo fashion arricchito da proiezioni in movimento ed effetti laser, con un’estate ricreata sullo sfondo.



Costumi adatti alla vita da spiaggia ma anche perfetti da abbinare a jeans e ampie gonne, per un guardaroba estivo da vivere no stop, dall’alba fino al tramonto.





Lo show di Calzedonia per la capsule di beachwear Summer 2018 Lo show di Calzedonia per presentare la special edition di beachwear per la Summer 2018.



Credits: Calzedonia



L’atmosfera caraibica è assicurata dalle colorate stampe floreali e dai richiami agli animali esotici in un fil rouge che intesse di allure estiva l’intera capsule.



Le trasparenze dei dettagli rendono romantici e sensuali sia i capi fuori-acqua sia il beachwear vero e proprio, combinati e combinabili tra loro per creare un guardaroba completo targato Summer 2018.



La ciniglia dona un effetto brillante e morbido, adattandosi inoltre alla moda di stagione che fa di questo tessuto un vero must, mentre l’ispirazione anni Ottanta della collezione fatta di slip a vita alta e brasiliane è reinterpretata in chiave contemporanea, rendendo al passo con i tempi un intramontabile trend iconico.



Il format ormai vincente del See now buy now anche in questo caso viene seguito step by step, in maniera tale da permettere di avere il proprio capo esclusivo immediatamente, senza dovere aspettare nemmeno un minuto perché la vendita sullo shopping online e in alcune boutique selezionate segue a ruota il catwalk.







La Special Edition di beachwear di Calzedonia per l’Estate 2018 La Special Edition di beachwear di Calzedonia per l'Estate 2018.

Credits: Calzedonia

