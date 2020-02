Il brand sceglie come scenario per la campagna della nuova linea Primavera Estate 2020 lo splendido paesaggio della Costiera Amalfitana

Calzedonia presenta la nuova collezione Spring Summer 2020 e per lanciarla sceglie di celebrare l’italianità affidandosi alla narrazione curata dal fotografo social Cameron Hammond.

Per gli scatti della campagna PE 2020, la cornice scelta è quella incantevole di Positano. Più che scenario, la Costiera Amalfitana diventa co-protagonista delle modelle e dei nuovi modelli di collant, calzini e leggings proposti da questa collezione calda e avvolgente.

Le fantasie e le nuance delle nuove proposte Calzedonia trovano posto tra l’azzurro del mare e il verde delle montagne. La palette cromatica si rivela in sintonia con il paesaggio naturale, prediligendo il beige, il dark blue e il caldo terracotta.

I pattern basic con i rombi si trasformano in decori stilizzati mentre i rigati si spezzano e si intrecciano.

Non mancano i pois che si prestano a sensuali effetti giarrettiera e le fantasie geometriche, reinterpretate in chiave attuale.

Per celebrare lo spirito romantico - che a febbraio così come in primavera si risveglia - la tendenza Chic Nic è l’ideale: il quadrettato regolare tipico delle scampagnate diventa pattern protagonista di collant e calzini.

Anche i modelli Floral Impression fanno del romanticismo il fil rouge: proposte leggere a base tulle, rete sottile e velato mescolano sensualità e bonton, per un risultato elegante e suadente.

Non manca nemmeno l’esplosione di colori accesi, in un arcobaleno primaverile di tinte piene o sfumate, glitterate e luminose, iridescenti o impreziosite da punti luce in un dégradé dall’effetto molto charmant.

Anche le proposte leggings si arricchiscono di varianti inedite: da quella in denim, per un look casual-jeans dai diversi lavaggi e differenti tonalità, all’effetto pelle lucida fino alle declinazioni scamosciate, ce n’è per tutti i gusti. E per tutte le gambe.