Il brand e la sua ambassador Chiara Ferragni hanno celebrato il successo nel mercato cinese con un evento speciale.

Un traguardo importante, da celebrare in grande stile: l'apertura di ben 8 negozi (dal 2017 a oggi) e quella, futura, di altri 8 da qui a fine 2019 in uno dei mercati più strategici del momento, quello cinese!

Calzedonia ha festeggiato il suo ingresso e sviluppo nella Cina continentale con #LegsMoodOn, un evento avvenuto a Shanghai con'ospite davvero speciale: Chiara Ferragni, digital ambassador del brand.

Un bel risultato per il marchio italiano che conta di "conquisatre" la Cina non solo con store fisici ma anche attraverso il sito ufficiale del brand e sulle piattaforme dedicate come Tmall, raggiungendo in maniera ampia ed efficace uan clientela vastissima.



Oltre a Chiara, erano presenti all’evento il Fondatore e Presidente del Gruppo Calzedonia Sandro Veronesi, il CEO del mercato asiatico Matteo Veronesi, oltre alla brand ambassador Intimissimi Xu Lu, la supermodella Cristian Chu (volto del marchio in Cina), e a una scelta selezione di membri della stampa, vip e fashion blogger provenienti da Giappone, Hong Kong e Cina.











Protagonista dell'evento Chiara Ferragni, riconosciuta come #1 Top Influencer nel settore fashion sulla lista di Forbes, e ambassador, con i suoi outfit firmati Calzedonia, sui red carpet e sui front row delle principali fashion week mondiali.



Chiara ha incontrato i suoi fan al Kerry Center presso lo store Calzedonia ed è la protagonista della campagna “Style lessons” dove dà consigli in merito al guardaroba per la stagione Autunno/Inverno 2018 con la collezione Calzedonia.