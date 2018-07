Il direttore creativo belga ha ripensato la linea jeans del marchio tra utilità, irriverenza, pop e all american culture

Dal 2017, quando Raf Simons ha presentato la sua prima collezione per CALVIN KLEIN, ha ridisegnato l’identità di uno dei marchi simbolo del casual USA utilizzando tutte le icone della cultura pop americana, dalle stampe a fiori della ragazza nella prateria, ai quilt.

Dopo 205W39NYC, un nuovo logo, nuovi concept per i monomarca e un profumo uscito ora negli Stati Uniti e in arrivo in Italia a Settembre, l’ultimo tassello mancante era la linea più accessibile: CALVIN KLEIN JEANS.





Courtesy @CALVIN KLEIN JEANS





Ma l’attesa è finita: da Agosto la trasformazione sarà completa. In tutti gli store del marchio arriverà infatti la collezione invernale CALVIN KLEIN JEANS, la prima interamente disegnata da Simons.

Dalla collezione pret-à-porter la rilettura dell’American way of life continua anche qui, con gli stivali texani, patchwork denim, camicie da cowboy, abiti a fiori, trucker jacket e bandane. Tra utilità e irriverenza, macro loghi pop e colori accesi.





Aspettando la fine dell’estate, iniziamo a goderci le anticipazioni con alcune immagini della nuova collezione invernale.





Courtesy @CALVIN KLEIN JEANS