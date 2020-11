La partnership tra i due brand ha raccontato il progetto di Mr. Jo, donna e mamma appassionata di calcio che offre alle ragazze di tutte le età l’opportunità di giocare a calcio.

Lei è Joanna Borella, meglio conosciuta come Mr. Jo, e la sua mission è quella di offrire un’occasione per divertirsi e al contempo imparare a conoscere l’uguaglianza.





Credits: C41 x Adidas

C41 racconta questa storia interessante ed edificante, narrata con la consulenza creativa ed editoriale di Naomi Accardi che ha curato il progetto. A rendere visual il tutto ci sono gli scatti fotografici di Leone Balduzzi e il video di Luca A. Caizzi.

Il progetto di C41 x Adidas è nato durante il lockdown di marzo e aprile e presenta la straordinaria storia di Mr. Jo che porta il titolo di “Le Bimbe nel Pallone”.

Joanna Borella ha iniziato a calciare il pallone nello stesso momento in cui ha imparato a stare in piedi e a camminare, al suo arrivo in Italia alla fine degli anni ‘60. Dopo aver trascorso il primo anno della sua vita in un orfanotrofio a Bombay, Mister Jo - come è conosciuta nel quartiere multiculturale di NOLO, nella zona nord di Milano, dove vive - è stata accolta nella sua nuova famiglia da due fratelli più grandi che l’hanno introdotta al gioco del calcio.





Da quel momento il calcio è diventato parte integrante della sua vita e nell’arco di cinquant’anni questa sua passione l'ha resa un nome familiare nella comunità calcistica femminile locale. La sua specialità? Abbattere i pregiudizi che rovinano la vera essenza del gioco.

Per Joanna il calcio non è “semplicemente” uno sport. È uno strumento efficiente per l’istruzione, la disciplina, l’integrazione e l’uguaglianza.

Il suo metodo è unico nel suo genere. Eleva il concetto che il calcio è per tutti, senza limiti di genere o età.

Per l’occasione, C41 e Adidas hanno lanciato una capsule collection a tema calcio femminile, con quattro maglie create ad hoc nell’ambito del progetto “Le bimbe nel pallone”.

Una donna che è anche madre e che non ha paura di ribadire le sue convinzioni, mantenendo sempre la sua posizione e portando avanti un progetto che sa di speranza e di opportunità.

“A volte mi è venuto in mente che altri club hanno cercato di reclutare alcune delle mie ragazze. Ma io sono quello che le raccoglie dopo la scuola, le porta a fare pratica e poi le riporta a casa. Tutti nello stesso quartiere. Altri club farebbero lo stesso? Non ne sono sicura”, afferma Joanna Borella.