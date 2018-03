La "principessa" del pop posa in tutto il suo splendore per la campagna della collezione Memento N°2 che scava in archivio con un occhio attento al brillante futuro

La principessa del pop, icona della musica e mito dei primi anni Duemila: Britney Spears posa per Kenzo davanti all'obiettivo di Peter Lindbergh. Un trio insolito? A prima vista, forse. Ma non di certo. La cantante infatti è il volto di Memento N°2, una collezione incentrata sulle icone, proprio come lei.





Di pari statura nel mondo della fotografia, il maestro Peter, la cui copertina per British Vogue con Linda, Cindy, Tatiana e Christy diede il via all'era delle top model. La sua fama oltre che la sua precedente collaborazione alle campagne storiche di Kenzo Takada per il brand ha influenzato la decisione di Carol e Humberto di lavorare ancora una volta con lui.





Britney appare negli scatti interpretando lo stile "American Dreams", con l'aria un po' sfacciata sullo sfondo di una Los Angeles che trasmette gioia e ottimismo. Una combo perfetta per una linea che scava in archivio rispettando i codici della maison e li riedita in chiave contemporanea con un occhio attento a un brillante futuro.