D'O Donna è uno dei più importanti punti di riferimento della moda e dello shopping della città di Palermo. Tra stile impeccabile, mostre e incontri dedicate al fashion e al design.



Per chiunque volesse concedersi un fine settimana nel meraviglioso capoluogo della Sicilia, la tappa d’obbligo è “lei”: la boutique D'O Donna!

Uno store che a Palermo è il punto di riferimento della moda e dello shopping dal 2008, anno in cui ha aperto i battenti su una delle meravigliose piazze della città, ossia Piazza Castelnuovo.



Un po’ come la Palermo che lo accoglie, anche il negozio D'O Donna emana un'atmosfera eterea, quasi mistica, costruita ad hoc seguendo i dettami della moda concettuale.



Oltre a una location che mette subito a proprio agio senza tralasciare l’estetica (curata nei minimi dettagli), un altro motivo per cui D'O Donna è una tappa obbligata di Palermo è la sua selezione di brand.





Qui si trovano i marchi più chic e raffinati del panorama internazionale, curati personalmente da Mario Dell'Oglio (la cui esperienza nella moda è un capitolo notevole di Fashion Story italiana).

Affiancato da una buyer senior per gli acquisti destinati al sito e da una buyer dedicata esclusivamente agli acquisti in boutique, Dell'Oglio riesce ogni volta a trovare il capo ideale per qualsiasi esigenza e stile personale.

Ma anche per qualsiasi taglio di capelli, tono di carnagione e addirittura umore del giorno.

Da Givenchy a Valentino passando per Burberry e Balenciaga, le appassionate della moda avranno modo di essere accontentate e sorprese.



Attenzione anche ai brand avantgarde e di ricerca: in store sono, infatti, presenti Sacai, Acne Studios, Issey Miyake e Simone Rocha.

Per uno street style che unisce eleganza a urban mood, le proposte di Street Contemporary sono moltissime. Vanno da MM6 Maison Margiela a Kenzo, da Marcelo Burlon a Neil Barrett.

Però non solo la moda in senso stretto è la “prima donna” all’interno di questa boutique must visit: D'O Donna si inserisce perfettamente nel progetto globale degli altri negozi Dell'Oglio, tutti pensati non solo per lo shopping ma per offrire un’esperienza a 360°.



Ogni boutique diventa un teatro di esperienze, con spazi modulabili in funzione di un racconto creativo e artistico. Uno storytelling pensato per esaltare i brand ma pure per mantenere vivo il rapporto sociale e culturale con la città.







E infatti D'O Donna ha "in cartellone" una programmazione costante: in boutique ci si incontra mensilmente per vivere ogni volta una nuova esperienza, inedita ed emozionante.



La location viene di volta in volta reinventata con scenografie curate apposta per raccontare una nuova storia.



Un appuntamento per celebrare una tradizione, per conoscere lo stile di vita che ruota attorno a un marchio proposto o per fare due chiacchiere con un artista di passaggio. Così come per sapere di più di un'opera in programmazione a teatro!



Uno spazio multiculturale che dalla moda tocca tanti altri settori, passando dal design alla pittura, dall’home decor alla letteratura.

Il fil rouge che fa da conduttore a ogni storia raccontata da D'O Donna? L’eleganza. Per Dell'Oglio è un vero e proprio stile di vita, un'attitudine a raccontare la propria identità e le proprie ambizioni.

Dopo una visita alla Chiesa della Martorana, un giro nelle Catacombe dei Cappuccini e una pausa golosa in compagnia di arancine e crocchè nei mercati della “Vucciria”, di “Ballarò” e del “Capo”, concedetevi una pausa di relax da D'O Donna.



Un tuffo nel bello, nella cultura, nella moda d’alto livello.

Dal 31 ottobre al 6 novembre l’appuntamento da segnare in agenda è “Autunno a Palermo”.

Il negozio racconterà i colori e le tradizioni dell'autunno palermitano: i verdi e gli arancioni, massimi protagonisti delle palette siciliane di questa stagione, non mancheranno all’appello. Così come i dolci di frutta di martorana, offerti ogni pomeriggio alle clienti. Per una coccola in più!

Giovedì 5 dicembre invece vi aspetta il workshop “L’arte del pacchetto regalo", in collaborazione con "Le officine precarie di Palermo”. Un’intera giornata dedicata all'arte del confezionamento perfetto (con tanto di biglietto impeccabile) in vista del Natale.

Giovedì 12 dicembre diventa protagonista il centrotavola. Un laboratorio creativo intitolato proprio al re delle tavole natalizie, il decoro da mettere al centro appunto, insegnerà a tutte a confezionare decorazioni raffinate che diano comunque un senso di calore da focolare.

In collaborazione con una botanic designer, ”Il centrotavola" è il workshop di D'O Donna da non lasciarsi sfuggire: per tavole davvero wow da sfoggiare durante le feste!

E per festeggiare l’anno nuovo, tutto il mese di febbraio 2020 sarà a tema “brand experience”: la boutique dedicherà tutto il piano inferiore e le quattro vetrine a un marchio della selezione.

Un modo originale e innovativo per raccontare lo spirito di una firma, trasformando il negozio in un pop up store d'eccezione. Ma non è tutto: sarà organizzata anche una festa in una location speciale per esaltare il tema da raccontare…