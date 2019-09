Dal 4 settembre sul sito ecommerce luxury due speciali edizioni limited per vere fashioniste.



Da quando lo scorso settembre è stata presentata, durante la New York Fashion Week, la prima collezione disegnata dal nuovo Direttore Creativo, Dion Lee, il brand Bottega Veneta è schizzato in cima alle wishlist di tutte le fashion addicted.

I suoi sandali con la pianta squadrata sono diventati nel giro di pochi mesi l'ossesione di star, influencer e insiders del mondo della moda.

Il lavoro del designer ha segnato una nuova "wave" e ha datoun'inedito vigore a quello che da decenni è considerato uno dei marchi emblema dell'eccellenza e della moda italiana, aprendosi a un pubblico nuovo, composto da sempre più millenials.





Dal 4 settembre, i fan di Bottega Veneta avranno un'occasione di shopping in più: sull'e-store luxury MyTheresa.com, infatti, sarà diponibile una mini capsule in edizione limitata (la prima del marchio con un sito di ecommerce dall'arrivo di Lee).

L'iconica borsa "pouch" in morbidissima nappa (disponibile in versione "small" e "large") e un paio di sabot con la pianta squadrata in in pelle matelassé.

Il colore, in esclusiva per questa capsule, è un rosso vivido, perfetto per rendere speciale e chic anche il look più semplice.





Una capsule da segnare assolutamente in agenda!