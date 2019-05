La maison presenta la sua nuova borsa che già si preannuncia iconica. In tre formati diversi e dalle nuance dominanti della prossima stagione, ecco la CHANEL 19



La maison della doppia C, sinonimo di eleganza senza tempo, presenta la sua nuova borsa: la CHANEL 19.

Protagonista della sfilata Fall-Winter 2019/20 e creata a quattro mani da Karl Lagerfeld e Virginie Viard, questa it bag deve il suo nome all’anno di uscita, il 2019 appunto. Esattamente come la sua illustre antenata, la 2.55 che è stata disegnata proprio nel 1955 da Coco Chanel in persona.





La borsa CHANEL 19 è disponibile in tre formati diversi, nella versione di tweed oppure in pelle.



La lavorazione è quella tipica delle borse della maison francese, trapuntata con motivi a rombo.









La tracolla in metallo si può scegliere in tre differenti finiture: argento, oro invecchiato oppure rutenio.



Oltre alla tracolla (la cui lunghezza è regolabile, per renderla più lunga o più corta a seconda dei gusti e delle occasioni), c’è anche una catenella più corta che permette di portare la borsa a mano.







La palette cromatica è quella dei colori dominanti della collezione Autunno-Inverno 2019/20 di Chanel: ovviamente nero, beige, bianco, turchese, blu, verde, rosso e fucsia. La nuova it-bag ha sfilato anche nel fashion show della Cruise 2019-2020.









Credits: Chanel

