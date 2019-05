Il celebre marchio di calzature lancia una capsule collection estiva in collaborazione con l’iconico hotel Il Pellicano. Dai modelli in raffia a quelli in seta e suede, ecco i must have



Birkenstock lancia per la Primavera Estate 2019 la nuova capsule “Il dolce far niente”.

Creata in collaborazione con l’iconico hotel a cinque stelle Il Pellicano, situato sulla costa di Porto Ercole in Toscana, questa collezione si avvale del gusto di Marie-Louise Sciò, CEO e Creative Director del Pellicano Hotels Group che include Il Pellicano toscano.





Una collezione che rende omaggio alla Dolce Vita italiana, con uno stile intramontabile fatto di materiali di alta qualità e di estetica senza tempo.

Lo spirito e il mood dell'albergo di lusso sono stati riprodotti in un sandalo Arizona semplice ed elegante che incarna perfettamente lo stile sobrio e la raffinatezza del boutique hotel diretto da Marie-Louise Sciò.



La linea “Il dolce far niente” introduce molte innovazioni, tra cui i primi sandali Arizona in raffia naturale, bordati in pelle con finiture lavorate a mano.





Un must have sono poi i sandali in seta Arizona, disponibili in rosso brillante e nero satinato, perfetti da sfoggiare anche di sera e che ricordano i colori delle notti estive trascorse presso Il Pellicano.

Non mancano nemmeno il morbido suede e la pelle blu navy, in perfetta sintonia con le ultime tendenze.





Sette design diversi, tutti accattivanti, versatili e ideali da indossare giorno e notte.

La collezione sarà lanciata in pre-ordine dal 15 di maggio su Matchesfashion.com e ufficialmente il 15 giugno sul sito 1774.com e in alcune boutique selezionate di tutto il mondo.

E dal 24 giugno al 13 luglio Birkenstock e l’Hotel Il Pellicano esporranno la linea "Il dolce far niente" con uno speciale allestimento personalizzato nell’atrio dello store appena aperto presso Galeries Lafayette.