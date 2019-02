Benetton apre la Settimana della Moda con la prima sfilata sotto la direzione creativa di Jean-Charles de Castelbajac.



Benvenuti nella nuova era Benetton: ieri, 19 febbraio, il brand italiano Made in Treviso, ha aperto ufficialmente la Milano Fashion Week con uno show che segna un nuovo capitolo per la storia del marchio.

Rainbow Machine, questo il titolo della sfilata, è stato un omaggio appassionato e "di cuore" ai codici stilistici del DNA di Benetton: colore e tradizione industriale.

Lo show, il primo sotto la Direzione Creativa del designer Jean-Charles de Castelbajac, ha avuto come grande (e consueta) protagonista la maglieria, da sempre anima del brand.





Protagonista non solo sulla passerella, indossata da modelli e modelle, ma "mostrata" agli occhi del pubblico nel suo "atto di nascita".

Al centro del percorso della catwalk, infatti, "troneggiano" postazioni e macchinari industriali, intorno a loro operai e operai si affacendano nella realizzazione e disposizione dei capi in tutte le fasi produttive. Un omaggio al "saper fare", all'heritage tecnologico del brand e alle persone che da oltre 30 anni ci lavorano con amore e cura.





Intanto in passerella sfilano capi che incarnano il nuovo “corso” espressivo di Benetton: una moda disciplinata e asciutta, raccontata attraverso i pezzi basici rivisti da Jean-Charles de Castelbajac.

Il designer ha individuato i key pieces del DNA Benetton e li ha esaltati in una collezione up-to-date e concettuale che affonda le radici nell’heritage del marchio, sublimando quelle caratteristiche originali che sono ormai parte della storia del costume degli ultimi 30 anni.







Il logo, l’elemento del colore (il verde in particolare), la maglia tinta in capo, una certa attitudine sportiva e easy chic, tutti elementi da sempre presenti nel "linguaggio" del marchio italiano.

Uno stile che, ieri come oggi, guarda all'inclusività come elemento fondante (le campagne di Oliviero Toscani sono entrate nell'immaginario di tutti noi) e che guarda al futuro (ri)partendo dal suo passato.

Senza pomposità e "vanagloria" ma con amore e un pizzico di "giocosità", come dimostrano le stampe con i personaggio dei Peanuts e Micky Mouse che campeggiano su felpe e magliette, o le stampe coloratissime su piumini e capispalla.





Scoprite il backstage del Rainbow Show negli scatti in esclusiva per Grazia.it.





(Credits: pic by Daniela Losini)