La mini capsule con cinque pullover taglio cropped e manica a pipistrello è un mix di ironia, colori primaverili e grafiche funny create con la tecnica di intarsi al “rovescio”.





La capsule collection di United Colors of Benetton composta da cinque pullover dal taglio cropped, oversized e manica "a pipistrello" è un omaggio alla tavolozza cromatica della Primavera.



In palette troviamo il blu elettrico con la scritta 1965 in giallo, il rosa con un “Martini Drink” color corallo, il grigio chiaro con il disegno di una golosa fragola, il giallo e il crema con il muso di un gattino stilizzato in stile manga.

Oltre alle grafiche pop, è protagonista la tecnica dell’intarsio "al rovescio", con dei fili pendenti che fanno parte del disegno: dai baffi del micio alle frange che cadono a cascata dalla scritta 1965, i fili sono parte integrante del pullover, rendendolo ancora più originale.

Boxy fit e taglio cropped come esige il trend di stagione, oltre alla manica a pipistrello e la shape oversize rendono ciascuno di questi cinque esemplari totalmente in linea con le tendenze del momento.



Perfetti da abbinare con jeans a vita alta o miniskirt in denim stone washed, i pullover di Benetton sono in maglia rasata con maniche lavorate a costa inglese e intarsi grafici con reverse.