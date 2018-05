La seconda edizione dell’evento organizzato da Bata si è svolta nella capitale del fashion made in Italy. Una due giorni di sfilate, mostre di moda e workshop sulle calzature a Milano



Bata ha presentato la seconda edizione del Bata Fashion Weekend, tenutosi il 28 e il 29 aprile, a Milano.

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno a Praga, il marchio di calzature ha deciso di optare per una nuova casa del suo Fashion Weekend, facendosi accogliere nella prestigiosa location del Palazzo Mezzanotte.

L’evento è stato interamente sviluppato sul tema “The Sound of Style”, un concept versatile che ha permesso di combinare musica, design e artigianalità.

Per tutto il fine settimana il celebre palazzo milanese si è trasformato in un vero e proprio hub di moda e design, offrendo intrattenimento e attività caleidoscopiche tra fashion show, mostre dedicate alle calzature, performance musicali e workshop.



Durante questa occasione sono state svelate alcune nuove collezioni Bata tra cui quella di B-Flex (nuovo arrivo in casa Bata che combina tecnologia, design e comfort), la linea Insolia con tacchi confortevoli e hi-tech, le sneaker Atletico dal gusto elegantemente retrò e l’esclusiva Bata Heritage limited edition.





Il claim dell'evento è stato quello che guida la campagna globale, ossia quel “Me & Comfortable with it”, iniziativa contro i pregiudizi, gli stereotipi e tutto ciò che non fa stare davvero bene con se stessi.

L’idea di base è che non bisogna seguire modelli pre-impostati e pre-confezionati di bellezza che seguano i canoni estetici stilati dai mass media. Per essere davvero belli bisogna sentirsi a proprio agio nel corpo perché anche lo spirito ne tragga giovamento.



Durante il Bata Fashion Weekend è stato presentato anche il lavoro di giovani designer provenienti dalla prestigiosa Scuola d’Arte, Architettura e Design di Praga (UMPRUM) e dal Politecnico Calzaturiero di Padova che si sono sfidati in un contest organizzato in collaborazione con il produttore italiano di scarpe di lusso Kalliste e l’iconica azienda di cristalli cecoslovacca Preciosa.



I vincitori del concorso avranno la possibilità di produrre una collezione in edizione limitata che sarà venduta in selezionati store worldwide.



Bata sostiene inoltre l’impresa sociale “I Bambini delle Fate” attraverso il progetto “Sporcatevi le Mani”. Da metà maggio sarà in vendita in alcuni negozi selezionati e sul sito di Bata una collezione di sandali donna e bambino il cui ricavato sosterrà finanziariamente percorsi di inclusione sociale, a beneficio di bambini e giovani con autismo e altre diversità.