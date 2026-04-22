Barbour e Farm Rio firmano la seconda capsule collection realizzata a 4 mani (e noi vorremmo ogni singolo capo e accessorio!)

La pioggia sottile della brughiera inglese e il sole vibrante di Rio de Janeiro non sono mai stati così vicini. Per la seconda stagione consecutiva, Barbour e FARM Rio tornano a collaborare, fondendo due universi naturali apparentemente opposti in un’unica, poetica visione stilistica.

Il risultato? Una collezione che è un inno alla femminilità espressiva e alla funzionalità senza tempo, dove il ricco patrimonio di Barbour incontra l'energia cromatica del marchio brasiliano.

La collezione celebra il legame viscerale che entrambi i brand hanno con la natura. Se Barbour è il custode storico dello stile countryside britannico, capace di sfidare le intemperie con eleganza, FARM Rio apporta il suo tocco magico fatto di stampe audaci e ricami artigianali.

In questa collab, le silhouette iconiche di FARM Rio vengono reinterpretate attraverso i tessuti tecnici che hanno reso Barbour una leggenda: trapunte lightweight e materiali shower-proof, pronti a proteggere con stile dai capricci del meteo primaverile.

La narrazione visiva della collezione si snoda tra i paesaggi lussureggianti di Rio de Janeiro, dove i fiori tipici dei giardini inglesi, come margherite e fiordalisi, si intrecciano con l’iconico ananas di FARM Rio.

Vestiti leggeri si alternano a giacche eleganti e funzionali. I dettagli non passano inosservati: bordi smerlati, tinte brillanti e un’allegria visiva che richiama il risveglio della primavera.

La cura artigianale emerge nei ricami e nella palette cromatica vibrante, filtrata attraverso il DNA classico e funzionale di Barbour.

La proposta include stivali da pioggia per le giornate uggiose e, per non dimenticare i fedeli compagni a quattro zampe, un cappottino per cani coordinato.

La collaborazione Barbour x FARM Rio è un invito a vivere la stagione più colorata dell'anno con uno spirito libero e sofisticato. La collezione è già disponibile presso i Barbour store e online su www.wpstore.it.