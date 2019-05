Un brand emergente votato all'artigianalità e l'influencer italiana insieme per una capule di ballerine super estive.





Per i suoi fan su Instagram è @michelameni, per le mamme (e non) che la seguono a caccia di consigli su bimbi, stile e viaggi sul suo blog-magazine è Mammamiz, per noi di Grazia.it che la conosciamo ormai da quasi 8 anni è semplicemente la nostra "Michi".

Michela Meni, stylist, influencer e, non ultimo, mamma della piccola Anita, è da sempre un vero "vulcano" di idee, spunti e ispirazioni! Per questo quando ci ha annunciato la sua capsule con il brand emergente di scarpe La Babette eravamo sicuri che ci saremmo innamorate di questa collaborazione.

Tre modelli: una t-bar, una classica mary-jane e una slingback, realizzate con cura e attenzione tutta artiginale dal marchio Made in Italy e che riflettono il suo gusto e senso dello stile fresco.





Tre modelli in cotone italiano 100%, declinati su un'irresistibile stampa vichy disponibile in tre colori, oceano, fragola e paglia, tutti impreziosite da un dettaglio in canneté rosa.

Le scarpe perfette per affrontare l'estate: da indossare con i jeans o un abito leggero, per un picnic nell'erba o un giro in città con le amiche, per una domenica fuori porta o un weekend al mare.

Invitanti ed estive come un cestino di ciliegie, è davvero difficile sceglierne un solo paio, no?