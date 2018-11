Aurora è il volto della campagna della nuova bag del marchio del gruppo Trussardi.



Dinamiche, cosmopolite e attente alle ultimissime tendenze: è il ritratto delle millenials di oggi, curiose e, ovviamente, native digitali.

A loro è dedicata la nuova borsa di Trussardi Jeans, perfetta H 24, sempre in movimento e perennemente connesse, proprio come Aurora Ramazzotti, volto della campagna digital e seguitissima su Instagram con i oltre 1, 4 milioni di follower.

E sono state proprio le ragazze che la seguono ad aiutarla nella scelta del nome di questa nuova borsa must have: DreamBox Bag!

Aurora Ramazzotti svela il nome della nuova borsa di Trussardi

Nelle foto della campagna digital, Aurora veste i panni della supereroina della porta accanto in una Milano pop, colorata e ironica. È proprio la borsa che le dà la possibilità di trasformarsi in "Super-A", donandole speciali super poteri per spiccare il volo sulla sua amata città.





La sua "arma" e fedele alleata è la DreamBox Bag, perfetta sia per il giorno che per la sera grazie alla linea compatta e versatile e la palette di colori che spazia tra vivaci tonalità "pop", bagliori oro e argento e l'intramontabili bianco&nero.







A impreziosirla la chiusura metallica logata con l’iconico simbolo “Levriero J”, il tocco da vera "it bag". L'interno è organizzato con una pratica tasca aperta e un patch logato porta carte, che la rendono estremamente funzionale, perfetta per le millenial girls di oggi!

Pronte a scoprire DreamBox Bag? Sarà disponibile da fine novembre in tutte le boutique, nei corner dedicati, in selezionati negozi multimarca e online su Trussardi.com.