"Non avrei mai pensato di poter essere fotografata con una faccia come la mia". Diceva così Audrey Hepburn, icona amatissima del 20esimo secolo. E oggi, niente potrebbe sembrarci più lontano dalla verità. Dolce, elegante e spontanea, le immagini della Hepburn sono immediatamente riconoscibili in tutto il mondo.

Pic by Norman Parkinson, Courtesy ACC Art Books



A lei è stato dedicato un libro che raccoglie il lavoro di sei importanti fotografi: Norman Parkinson, Milton H. Greene, Douglas Kirkland, Lawrence Fried, Terry O'Neill ed Eva Sereny.

Con i loro scatti, ACC Art Books e Iconic Images hanno creato il volume, Always Audrey: Six Iconic Photographers. One Legendary Star, nel quale la star viene catturata in momenti diversi della sua vita. Non solo, l'ex curatore di fotografie per la National Portrait Gallery e co-curatore della mostra Audrey Hepburn: Portraits of an Icon, Terence Pepper, apre il suo archivio personale vintage, rendendo ancora più speciale questo omaggio a questa diva "della porta accanto".

Pic by Lawrence Fried, Courtesy ACC Art Books

Le immagini sono un misto tra scatti fashion, ritratti, behind the scenes, e foto inedite mai viste prima d'ora. Ma la mitica Audrey non è solo quella di Colazione da Tiffany, anche se quel ruolo (e l'amicizia con il designer Hubert de Givenchy) l'ha resa una style icon indimenticabile.



Nella sua vita privata infatti, l'attrice britannica, venuta a mancare nel 1993, non indossava di certo tubino e collana di perle eppure sapeva mantenere intatto il suo stile anche nei contesti più informali. Un'eleganza "rilassata" e disinvolta, spontanea e discreta. Proprio come lei.



Pic by Milton H. Greene, Courtesy ACC Art Books





Audrey non seguiva la moda, ma era fedele ad uno stile preciso, che non aveva bisogno di cambiare di stagione in stagione, perché si fondava su un'eleganza senza tempo. Esile, delicata, semplice, amava ballerine e pinocchietti, camicie e abiti al ginocchio con gonne ampie e svasate.

Pic by Norman Parkinson, Courtesy ACC Art Books





Lo stile di Audrey è rimasto intramontabile anche negli ultimi anni della sua vita, nei quali prediligeva il comfort di maglioni e pantaloni morbidi, e abiti adatti al giardinaggio e all'aria aperta, che amava praticare nella sua meravigliosa villa La Paisible, con giardino e vista sul lago di Ginevra, a Tolochenaz. Il colore d'elezione per la sua vita nella natura? Il bianco, semplice ed elegante, proprio come lei.



La Hepburn che vediamo negli scatti del libro, che ripercorrono la sua carriera, indossa capi di scena e abiti meravigliosi (i completi due pezzi stampati, ad esempio) ma anche i suoi amati leggings, le camicette stampa Vichy, le ballerine. Insomma tutti quei pezzi che oltre a diventare emblema dello "stile Audrey" sono diventati sinonimo di un'eleganza e uno stile senza tempo.



Pic by Eva Sereny, Courtesy ACC Art Books

Tutte le foto sono pubblicate su concessione di: "Always Audrey: Six Iconic Photographers. One Legendary Star", edito da ACC ART BOOKs