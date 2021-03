La maison italiana veste le musiciste del Festival di Sanremo con cinque abiti da sera speciali, melodia armonica di raso e chiffon

L’incanto del made in Italy avvolge con la sua magia l’evento più atteso dell’anno. Il Festival della canzone italiana, quest’anno, sarà reso ancora più speciale grazie al savoir faire e all’eccellenza italiana firmata Atelier Emé.

Un’allure d’inconfondibile eleganza permeerà il palco del Teatro Ariston.

La maison veste le musiciste dell’orchestra del Festival, sottolineando con un tocco di charme in più la bravura inconfondibile di queste maestre di musica classica.

Cinque i modelli proposti, tutti in una profonda e raffinata tonalità di blu, ognuno un vero e proprio incanto d’impalpabile chiffon e frusciante raso di seta.

Ogni capo è caratterizzato da una particolare attenzione per i dettagli, da rifiniture haute de gamme e dalle silhouette in grado di coniugare femminilità principesca e libertà di movimento per queste artiste straordinarie.

Principesco l’abito dai volumi eterei in chiffon di seta, composto da corpino drappeggiato con scollo a V, lunga gonna svasata con profondo spacco centrale e maniche ampie e velate che – grazie a un delicato gioco di vedo non vedo - rendono questo long dress da sogno.

Sofisticato l’elegante abito da sera in raso di seta con profonda scollatura su schiena e decolleté.

Sensuali gli inserti laterali del corpino aderente che danno un tocco effetto nude, su gonna mossa da morbide volute strutturate.

Scenografico, poi, l’evening gown di raso con bustino dal taglio sartoriale e scollo couture su ampia gonna caratterizzata da morbide volute e profondo spacco centrale.

Scivolato l’abito in raso glossy con chiusura a portafoglio che crea spacco davanti, con fasce in vita che formano un fiocco couture.

Scollo a cuore per l’ultimo modello, a impreziosire il décolleté dell’abito di chiffon dalla silhouette scivolata.

Dopo un anno difficile come quello trascorso, nel quale il mondo dello spettacolo ha subito uno stop forzato, il 71esimo Festival di Sanremo è il primo vero palco dov’è possibile tornare a fare musica dal vivo.

È un segnale forte di ripartenza, che Atelier Emé contribuirà ad esaltare attraverso la bellezza dei suoi abiti da sera.