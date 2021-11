Basta un selfie e fino al 31 dicembre le future spose che parteciperanno al contest di Atelier Emé potranno vincere l’abito dei loro sogni per il giorno più bello della loro vita.

Scatta il sogno. Posta e vinci. Due semplici mosse per vincere l’abito da indossare nel giorno più bello.

Il setting sono i camerini delle boutique Atelier Emé d’Italia. È qui che le bride to be potranno scattarsi un selfie, in abito da sposa o in vestaglia, e avendo cura di inquadrare anche la cornice dedicata all’iniziativa.

Dopo il click, basterà postare la foto sul profilo Instagram, inserendo il tag @ateliereme e gli hashtag #scattailsognoinateliereme #emebrides #ateliereme.



Il 31 dicembre, terminato il contest, un’estrazione supervisionata da un notaio decreterà la vincitrice, che entro il 12 gennaio scoprirà finalmente quale abito della collezione Atelier Emé indosserà il giorno del suo matrimonio.