Una collaborazione unisex e coloratissima per sostenere i diritti della comunità LGBT

Asos, e-shop inglese da sempre attento alle tematiche sociali, si unisce per la terza volta a Glaad, organizzazione no profit di attivismo LGBT, per una speciale collaborazione di abbigliamento.

Una collezione che nasce come unisex - ovviamente - coloratissima e young, composta da 50 pezzi tra giacche utility fluo, completi pitonati, felpe e t-shirt con il logo "unità, uguaglianza e accettazione" disponibili anche nelle sezioni Asos Plus e Asos Curve.





Ma non mancano gli accessori, come occhiali da sole pitonati e divertenti shopper e marsupi in pvc.





La collaborazione nasce con l'intento di sensibilizzare i giovani (e non) sui delicati temi dell'accettazione e contro omofobia e discriminazione basata sull'identità di genere e orientamento sessuale.

Glaad da sempre lavora attivamente per garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBT e stimolare il dialogo per un cambiamento significativo di mentalità e cultura.





La collezione è già disponibile su asos.com e il 100% del ricavato derivato dalla vendita viene donato a Glaad per il proseguimento del suo progetto.