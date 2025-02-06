American Vintage apre un pop-up presso Le Bon Marché a Parigi e lancia una capsule collection dedicata ai nostri amici a quattro zampe

Inaugura proprio oggi, 6 Febbraio, a Parigi un pop-up ad alto tasso di "pucciness".

Si tratta di "AMV Woof Club", il pop-up firmato American Vintage che fino al 20 Aprile accoglierà amici pelosetti e non, presso il grande magazzino Le Bon Marché.

Il brand marsigliese per l'occasione presenta in esclusiva la sua prima capsule collection di accessori per cani.

Sono passati sei anni del resto da quando American Vintage ha aperto loro le porte del suo Headquarter.

Il fondatore del marchio, Michaël Azoulay, ha infatti sempre desiderato offrire ai suoi dipendenti uno spazio in cui lavorare serenamente, con i loro amici a quattro zampe al fianco.

Per lui, i cani sono molto più di semplici animali da compagnia: sono una fonte di conforto, serenità e rendono la vita più bella. Ah, quanta verità! Non potremmo essere più d'accordo di così.

La capsule collection sarà in vendita nel pop-up store di American Vintage a le Bon Marché Rive Gauche, 24 rue de Sèvres a Parigi ma anche online sul sito web ufficiale del brand.

Courtesy of Press Office