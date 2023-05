Amazon realizza un nuovo progetto di fashion design customizzato sulle storie di 25 suoi dipendenti in Italia. Con la collaborazione degli studenti dello IED di Roma e il supporto della toscana Dalle Piane Cashmere

C’è stato un prima, un durante e, il prossimo autunno, assisteremo alla fase conclusiva del nuovo progetto Amazon. I protagonisti sono 25 - di 17 mila - suoi dipendenti occupati nelle circa 60 sedi in Italia.

L’obiettivo è quello di raccontarne la storia e l’unicità di ciascuno. In nome di quella diversità, equità ed inclusione che sono i valori in cui l’azienda crede e investe da tempo per creare un ambiente di lavoro più stimolante e piacevole.

Dalle sedi Amazon alla passerella

Lo scorso febbraio Amazon ha chiesto a tutti i suoi 17mila dipendenti in Italia di condividere le proprie passioni, i modelli che li ispirano e ciò che, a loro parere, li rende unici.

Nell’arco di pochi giorni in centinaia hanno risposto alla richiesta inviando testi, foto e video. Dopo aver vagliato tutte le candidature, l’azienda ne ha selezionate venticinque.

Un’inedita collaborazione

A quel punto Amazon ha attivato una collaborazione inedita, con due partner rigorosamente made in Italy: lo IED di Roma, i cui studenti hanno ideato un capo di abbigliamento originale e rappresentativo della storia di ciascun dipendente coinvolto. E poi, l’eccellenza toscana Dalle Piane Cashmere, che tramanda l’arte tessile italiana da tre generazioni, a cui Amazon ha affidato il compito di creare i 25 capi.

Anteprima delle creazioni

L’8 maggio a Firenze sono stati presentati tre dei venticinque bozzetti a cui stanno lavorando gli studenti dello IED.

Il legame con la danza contemporanea, l’estetismo e la sensazione di libertà hanno guidato il processo creativo per il capo dedicato a Ivan, team leader del centro di distribuzione di Torrazza Piemonte (TO).

Per Mafalda, brand specialist di origine portoghese, gli studenti hanno deciso di valorizzare con un abito un elemento che attraversa la storia della sua famiglia da generazioni, la passione per la musica e il flamenco.

La storia di Roberta, operatrice di magazzino presso il centro di distribuzione di Novara, è caratterizzata da un melting pot di creatività e sfide che troveranno espressione sul capo che sarà come la tela di un pittore.

In autunno la sfilata finale

Il prossimo autunno Amazon porterà in passerella le persone che vestiranno per un giorno i panni dei modelli e indosseranno i capi realizzati appositamente per loro.

(Stay tuned per tutte le novità!).

Lavorare in Amazon

Sono circa 60 le strutture Amazon presenti oggi su tutto il territorio nazionale. Una presenza capillare che occupa oltre 17mila lavoratori a tempo indeterminato per un investimento complessivo di 12.6 miliardi di euro dal 2010.

Tra tutte le divisioni aziendali (Operations, Customer Service, Retail, Alexa e AWS) Amazon conta circa 400 tipologie di lavoro diversi, a loro volta suddivisi in circa 70 famiglie, che raggruppano ruoli simili, rivolgendosi a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità, siano essi profili principianti o più esperti. Oltre a figure che comunemente esistono in tutte le aziende, la cultura aziendale e le peculiarità uniche del modello di business Amazon hanno permesso negli anni di creare ruoli e tipologie del tutto nuove: dai magazzinieri agli ingegneri, dagli sviluppatori di software ai linguisti e agli esperti del settore dell’intrattenimento.

Competenze, background professionali, attitudini, passioni e talenti completamente diversi tra loro si incontrano ogni giorno, in un confronto costante e un’apertura al dialogo che rappresentano un fattore chiave per creare quell’ambiente lavorativo sicuro, moderno e inclusivo in cui innovare.

Amazon al “Top”

Amazon ha ottenuto per il terzo anno consecutivo dal Top Employers Institute la certificazione Top Employer Italy che riconosce la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia.

Inoltre, per la prima volta nel 2023, l’azienda è stata inserita da LinkedIn nella classifica Top Companies e si è subito posizionata al secondo posto tra le 25 aziende che stanno investendo maggiormente nel successo a lungo termine dei loro talenti in Italia.