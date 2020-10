Le sorelle Jenner hanno collaborato con Amazon Fashion per la nuova collezione di The Drop. Tra tie-dye e body cut-out, è un vero concentrato di tendenze (disponibile a tempo)

Amazon Fashion presenta la prima collezione di The Drop con KENDALL + KYLIE, una capsule di capi esclusivi che sarà disponibile online solo temporaneamente.

Soltanto poche ore infatti sono quelle in cui ci si potrà accaparrare uno dei pezzi ideati e disegnati assieme alle mitiche sorelle Jenner.

Credits: Amazon Fashion

Tanti key-piece per un guardaroba di tendenza, dai jeans con tasconi laterali in stile militare dal lavaggio azzurro chiarissimo - in una splendida tonalità pastello che rievoca il cielo primaverile - fino ai body cut-out in stampa tie-dye.

Credits: Amazon Fashion

E per celebrare quel cielo primaverile che tanto ci manca in questa stagione fredda, c’è anche il cardigan ultra crop che usa la tecnica del tie-dye per creare sfumature di azzurro che virano verso il bianco, come se fosse un cielo con nuvole squisitamente marzolino.

Credits: Amazon Fashion

I capi sono disponibili per un periodo limitato (solo per poche ore) quindi affrettatevi!