Il brand italiano, dopo la "Rainbow Week", dedica una capsule di morbde maglie al... meteo!



Sole pieno, nuvoloso, pioggia, temporali e persino... neve! Quest'autunno il meteo sarà un affare decisamente fashion! Perché? È presto detto: Alberta Ferretti lancia per la prossima stagione fredda la Sweater Weather, la versione meteo dell'iconica "Rainbow Week" la capsule dedicata ai giorni della settimana.

Pioggia in vista e umore nero? No panic, basterà indossare una delle morbide maglia "a tema" per rischiarire la giornata e sentirsi subito meglio!

Sette le varianti disponibili, coloratissime e funny, in vendita sull’e-store ufficiale albertaferretti.com e attraverso una selezione esclusiva di retailers italiani e internazionali.

Pronte a guardare le previsioni?





Sweater Weather: la capsule di maglie firmate Alberta Ferretti dedicate al meteo Courtesy Press Office

Courtesy Press Office

Courtesy Press Office



Courtesy Press Office

Courtesy Press Office

Courtesy Press Office



Courtesy Press Office

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...