Si è spento all'età di soli 46 anni, il designer toscano Davide Renne, da poco divenuto Direttore Creativo di Moschino

Davide Renne, giovane Fashion Designer, si è spento oggi all'età di 46 anni a Milano.

Classe 1977, Davide nasce a Follonica in Toscana e, dopo aver concluso gli studi liceali, decide di dedicarsi alla moda, la sua grande passione da sempre.

Intraprende così un percorso di studi al Polimoda di Firenze e, subito dopo trova lavoro presso Alessandro Dell'Acqua, per poi far capolino da Gucci come Head Designer for Womenswear. Per 8 anni è stato fianco a fianco con Alessandro Michele, ex Direttore Creativo di Gucci. Le loro strade si dividono quando Davide Renne, accetta il ruolo da Moschino come Direttore Creativo, con incarico di supervisionare la linea Donna, Uomo ed accessori, prendendo il posto di Jeremy Scott.

Davide aveva assunto il ruolo di direttore creativo solo pochi giorni fa, il 1° novembre 2023. Oggi Moschino comunica con profondo cordoglio e grande tristezza la prematura scomparsa del designer.

«Non ci sono parole per descrivere l’incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico. Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare. A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto» ha dichiarato Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe SpA.