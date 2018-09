I due marchi svedesi si incontrano in una capusle ad alto tasso di "coolness".

Gli appassionati dello stile "Made in Sweden" non staranno nella pelle: Acne Studios, tra i brand più cool del panorama europeo, e Fjällräven, marchio di outdoor diventato celebre anche grazie agli icononici zianetti "Kånken", si uniscono per un'esclusiva capsule collection.

È la prima volta che Fjällräven permette a un altro brand di rivisitare i propri capi iconici, come l’Expedition Down jacket e il famoso zaino Kånken.

Nuovi dettagli arricchiscono i design classici, come applicazioni in eco-pelliccia e inserti catarifrangenti nella Expedition Down jacket, o un grande pannello rosa applicato ai bordi di un parka da donna.



Le tasche sono ingigantite, mentre i colori e i materiali tecnici di Fjällräven vengono rimescolati in modo divertente. La funzionalità entra così nel mondo di Acne Studios, ad esempio attraverso pantaloni tecnici con zip che si trasformano in shorts.





« Sono cresciuto con Fjällräven. Gli svedesi hanno un rapporto molto special con questo brand, per questo voglio comunicare al mondo intero il mio amore per Fjällräven - Jonny Johansson, Direttore Creativo di Acne Studios. »

La collezione, composta da modelli unisex, verrà lanciata in tutto il mondo il 6 settembre 2018. Intanto godetevi un assaggio della capsule!







Acne e Fjällräven: la collaborazione “outdoor” Courtesy Press Office

