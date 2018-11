Less is more, ed è anche facile: ecco i look da copiare per essere perfette in poche mosse



Se siete amanti dello stile minimal e vi piacciono i look ordinati, senza eccessi, qui c'è quello che state cercando. Come recita il detto "less is more", meno è meglio, per apparire perfette basta davvero poco.

Basta sapere su quali capi puntare e come abbinarli nel modo giusto.

Partiamo da cosa dovete avere nell'armadio: camicia bianca, maglioncini girocollo o dolcevita, cappotti dalle linee semplici, scarpe basic come stivaletti, mocassini, stringate. Anche tacchi, ma non eccessivi.

Una volta collezionati i pezzi must-have "resta" il come si abbinano. E qui viene il bello, perché l'abbinamento è tutto. Il monocolore è un dettaglio che vince sempre: blu dalla maglia al pantalone, o con piccole sfumature ton sur ton.



Paura di risultare anonime? Adottate il monocromo e accendetelo con un capo, ad esempio un cappotto o un maglione, di un colore a contrasto.

Passate al vaglio queste due piccole regole non ci resta che mostrarvi quattro look facili e minimal, che potete sfruttare in numerose occasioni.





1. CON I JEANS

Non sapete stare senza jeans ma avete paura che risultino sempre troppo "sportivi"? Abbinateli in stile manlike: camicia, pullover, stringate e un cappotto doppiopetto.

Da sinistra: STELLA MCCARTNEY Maglioncino girocollo in lana - COMME DES GARÇONS Camicia in cotone bianco - CURRENT/ELLIOTT Jeans modello "The Original Straight" dritto con vita media - CHURCH'S Stringata Burwood classica in pelle nera - JOSEPH Cappotto doppiopetto in feltro di lana.



Credits: Net-A-Porter.com







2. PER CHI AMA GLI ABITI

Se preferite le gonne ai pantaloni, scegliete un abito passe-partout. Bastano dei collant, un paio di mocassini e un cappotto. Facile e comodo.

Da sinistra: Abito A-line in lana con collo alto - Cappotto in lana con abbottonatura centrale - Mocassini in pelle nera - Collant in cotone opaco. Tutto COS.



Credits: Cosstores.com







3. TONI NEUTRI

I toni chiari sembrano sempre difficili. Non se sapete come gestirli. Scegliete una nuance avorio, giocate con sfumature leggere e spezzate con un cappotto e accessori sulla stessa gamma di tonalità.

Da sinistra: GANNI Pantaloni Bluebell in denim avorio - VICTORIA BECKHAM Dolcevita in cashmere stretch - BOTTEGA VENETA Anfibi in pelle con dettaglio intrecciato - ACNE STUDIOS Cappotto in lana a quadri.



Credits: Mytheresa.com







4. PER L'UFFICIO

Il perfetto look "office style", per quei momenti in cui ci si vuole sentire eleganti ma senza la solita accoppiata camicia e tailleur. Bastano una gonna a tubino, un tacco kitten basso e un maglione over per ammorbidire l'effetto elegante rendendolo più moderno.

Da sinistra: RICK OWEN Gonna pencil midi stretch - JIL SANDER Pullover in lana di angora - MARNI Slingback con tacco kitten - BALENCIAGA Cappotto over in lana vergine.



Credits: Stylebop.com