Una capsule collection composta da 4 cappotti iconici rivisitati per celebrare i 40 anni di Marina Rinaldi. Un cappotto per decennio, in colori insoliti e con un denominatore comune: la pelle

The Icons, The Leather. In quattro parole c'è il passato e il presente di un brand che in quarant’anni di moda è sempre stato al fianco delle donne per farle innamorare ogni giorno di sé stesse.

Era il 1980 quando Marina Rinaldi progettava la prima collezione che, l’anno successivo, è arrivata al pubblico con un obiettivo preciso: abbattere i pregiudizi per cui l’eleganza dipende dalla taglia.

Da quel momento, il brand è sempre rimasto fedele al suo intento e a una vocazione: realizzare capi timeless di alta qualità, icone di stile da amare e da indossare.

Come i suoi capispalla, costruiti a regola d’arte e per questo capaci di durare nel tempo.

Proprio ad alcuni modelli che hanno reso grande il marchio è dedicata una speciale capsule collection composta da un trench coat e tre cappotti iconici, riproposti nei medesimi tagli, volumi e proporzioni delle origini, ma realizzati in pelle.

La nappa più morbida è stata proposta in diverse varianti: dalla versione doppiata a quella accoppiata con lo scamosciato, fino al traforato di una rete sofisticata.

Le coloriture spaziano dal nero super chic al verde bottiglia, da un salvia pallidissimo al turchese intenso, per armonizzarsi con i guardaroba delle clienti e allo stesso tempo accenderli grazie a un appeal deciso e contemporaneo.

La capsule collection sarà disponibile online e presso una selezione di boutique Marina Rinaldi in tutto il mondo, a partire da dicembre.