Vi ricordate il bellissimo abito con drappeggio dall'inteso color verde smeraldo della Duchessa del Sussex? Ora Zara ne propone uno simile

È ormai passato quasi un anno da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato i loro ruoli come membri senior della famiglia reale.

La Duchessa del Sussex è stata all'altezza dell’occasione, l’ultima uscita pubblica ufficiale, grazie al suo ensemble spettacolare, è stato ampiamente elogiato sui social media, dai sostenitori reali e dagli appassionati di moda.

Stiamo parlando dell’abito color verde smeraldo, ve lo ricordate? A noi è rimasto nel cuore.

Meghan Markle aveva partecipato al Queen's Commonwealth Service presso l'Abbazia di Westminster indossando questo stupendo abito verde di Emilia Wickstead, accessoriato con un cappello William Chambers dello stesso colore.

Per completare il look, Meghan aveva optato per una borsa verde scuro di Gabriella Hearst e décolleté Aquazzura.

Il vestito aderente con collo alto e maniche a tre quarti, cadeva morbido pochi centimetri sotto il ginocchio e aveva pinces sapientemente posizionate all’altezza del seno e sulla vita, che avevano l’obiettivo di esaltare la figura della Duchessa.

L’abito aveva anche una particolarità che lo rendeva straordinariamente chic: un pezzo di stoffa asimmetrico drappeggiato che cadeva sulla spalla, aggiungendo un tocco personalissimo a un taglio invece più classico.

Mentre Meghan camminava, questa parte dell’abito, che sembrava una specie di mantello, si muoveva al vento.

Il dettaglio, molto ricercato, è uno dei motivi per cui questo particolare outfit di Meghan è stato così elogiato.

Il vestito è stato realizzato dalla stilista inglese Emilia Wickstead su misura solo ed esclusivamente per Meghan Markle.

Noi non ci siamo ancora stufate di questo look. Vogliamo parlare dell’intenso colore verde smeraldo e di quel dettaglio drappeggiato che scivolava sul vestito? Semplicemente stupendo!

Ecco perché quando abbiamo visto un abito simile l'abbiamo messo subito nella nostra wish-list.

Zara ha aggiunto alla sua collezione il vestito ideale per copiare il look a Meghan Markle. Eccolo.

Certo, i due vestiti non sono identici. Questo firmato Zara è leggermente meno aderente una volta indossato, e non ha il drappeggio laterale.

Ma le somiglianze sono comunque molte: il collo morbido, le maniche tre quarti e la lunghezza midi che copre il ginocchio.

E il colore poi non poteva che essere più uguale di così.

Per chi non lo sapesse, il verde smeraldo ha un particolare significato nella moda. Infatti, il verde è rilassante, ispira speranza, fiducia e armonia.

A riguardo, la consulente di immagine Gabriella Winters di Chromology UK, ha detto: «Nella psicologia del colore, il verde non è solo la sfumatura del perfetto equilibrio, ma anche di fecondità e ricchezza, anche interiore. Una persona che indossa il verde eserciterà un'impressione di compostezza, razionalità e stabilità».