Il total white regala un'aria smart e sofisticata anche d'inverno: ecco come indossarlo per sfruttarne al meglio il potenziale glamour!

Dimenticatevi il preconcetto di catalogare il bianco come colore prettamente estivo (complice l'abbronzatura etc, etc), perché in realtà il total white rappresenta una scelta vincente anche nella stagione invernale. Anzi forse ancor di più proprio perché più originale e meno scontata.

Abbandonate dunque ogni reticenza e provate a vestirvi di bianco anche in pieno inverno: il risultato vi sorprenderà!

Non ci credete? Guardate un po' l'outfit che vi proponiamo oggi e diteci se non viene anche a voi una pazza voglia di copiarlo subito!

La modella e influencer Lea Naumann lo porta così: cappotto immacolato con cintura in vita, stivaletti en pendant con para nera a contrasto e una delle It bag più desiderate del momento, la Cleo di Prada, rigorosamente in pelle bianca. Noi aggiungiamo sotto anche un bel completo in maglia - come vuole la tendenza must di stagione - ovviamente sempre in total white.

Pronte a lasciarvi tentare dal suo stile sofisticato? Prendete spunto dai nostri consigli per gli acquisti e provate a replicarlo anche voi!

Trench coat NOBI TALAI

Credits: nobitalai.com

Maglia in cashmere FALCONERI

Credits: falconeri.com

Gonna midi in maglia ZARA

Credits: zara.com

Stivaletti stringati con para a contrasto CHURCH'S

Credits: church-footwear.com

Cleo bag in pelle bianca PRADA

Credits: prada.com

Occhiali da sole tondi CHANEL

Credits: chanel.com