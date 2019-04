L'influencer tedesca Leonie Hanne ci regala uno spunto originale (e super cool) per abbinare il classico trench beige: get the look



Il trench? Una certezza incrollabile del guardaroba femminile, stagione dopo stagione.

Si sposa praticamente con tutto, dai jeans all'abito da cerimonia. Ma se volete dargli un twist questa primavera, provate a mixarlo con i pezzi più cool di stagione.

Proprio come fa la blogger Leonie Hanne.





L'influencer tedesca è seguitissima sui social proprio per le sue mise sempre top.

Come questa in cui abbina il classico trench beige con 3 dei must della PE 2019. Quali?

Il giallo, uno dei colori protagonisti della bella stagione. Gli stivaletti bianchi, che si riconfermano uno dei modelli più amati in assoluto.

E la stampa snake, altra grande tendenza da non lasciarsi scappare.

Ecco i nostri consigli per gli acquisti!





Trench beige BURBERRY

Credits: net-a-porter.com





Blusa con maniche ampie KOCCA

Credits: kocca.it





Pantaloni in pelle snake WE11DONE

Credits: net-a-porter.com





Stivaletti bianchi CARMENS

Credits: carmens.it





Tracolla in pelle JW ANDERSON

Credits: mytheresa.com





Orecchini Trinity CARTIER

Credits: cartier.it





Occhiali da sole FIELMANN

Credits: fielmann.it