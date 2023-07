Non solo mise super sexy: Emily Ratajkowski adora anche gli outfit più casual come questo (ma sempre con la giusta dose di coolness)

È vero, di solito siamo abituati a vederla con scollature da urlo, minigonne e spacchi vertiginosi. Ma lontano da eventi esclusivi e party sfavillanti, Emily Ratajkowski spesso predilige invece mise comode e dall'allure casual. Un esempio è questo outfit sfoggiato dalla modella proprio l'altro giorno per le strade di New York.

Un look che schiera in campo alcuni dei pezzi must del momento, mixati tra loro con estrema disinvoltura. Come ad esempio i mitici parachute pants in tessuto tecnico, dalla vestibilità rilassata e loose-fit e con coulisse in vita e alla caviglia, da stringere e allargare a piacimento: un modello che usava a fine anni 90/primi anni 2000 e che nelle ultime stagioni è tornato a far parlare di sè.

Da abbinare come fa Emily con un altro jolly del guardaroba estivo più cool: il crop top bianco. A completare il tutto ci pensano delle sneakers slip-on come le Vans con l'iconico motivo a scacchi, un bauletto matelassé di Miu Miu e degli occhiali da sole con lenti scure.

Ecco le nostre dritte da seguire per rubarle il look in un semplice click!

Crop top bianco a coste H&M

Credits: hm.com

Pantaloni parachute ZARA

Credits: zara.com

Slip-on a scacchi VANS

Credits: vans.it

Borsa Arcadie in nappa matelassé MIU MIU

Credits: miumiu.com

Occhiali da sole VOGUE EYEWEAR

Credits: vogue-eyewear.com