No, non stiamo parlando della serie tv, ma del look impeccabile di Olivia Palermo tutto giocato sull'arancione. Che ne dite?



Una nuance calda e super vitaminica. Parliamo dell'arancione, uno dei colori protagonisti dell'autunno che piace molto, a quanto pare, anche a Olivia Palermo.

La trendsetter americana definita da tanti "la ragazza dall'armadio perfetto" ha infatti in serbo per voi una nuova combo impeccabile (strano, eh?), giocata proprio su queste tonalità.

Pronte a scoprirla e a rubarle il look in poche mosse?





L'idea è quella di mixare due sfumature di arancio diverse: il color zucca della maglia in lana a coste e il giallo "aranciato" della gonna midi con maxi tasche.

Olivia aggiunge una cintura rossa stretta in vita per spezzare l'outfit e creare movimento, mentre le calzature più adatte su questo outfit sono senza dubbi gli stivali in pelle tortora.

Se anche a voi, proprio come è successo a noi, questa mise ha messo addosso subito una pazza voglia di copiarla, ecco i capi e gli accessori must da scegliere.

